A milliárdos demokrata, aki a pénzével készítené ki Trumpot

Michael Bloomberg trollkodása egyre jobban idegesítheti a hivatalban lévő elnököt, de a többi demokrata jelölt is egyre nagyobb fenyegetést lát benne.

Donald Trump amerikai elnöknek nagyjából 64 milliárd oka van arra, hogy tartson Michael Bloombergtől. A Forbes amerikai gazdasági magazin adatai szerint ekkorára tehető dollárban a vagyona a demokrata elnökjelöltségért küzdő egykori New York-i polgármesternek, aki az Axios információi szerint kész annyit költeni Trump legyőzésére, amennyit csak kell.

A világ 12. leggazdagabb embere úgy elárasztotta kampányhirdetéseivel az amerikai televíziókat és a közösségi oldalakat, hogy szinte lehetetlen elmenekülni előlük. A legfrissebb adatok szerint az elnökválasztási kampányra kizárólag a saját pénzét felhasználó Bloomberg már több mint 400 millió dollárt, azaz nagyjából 123 milliárd forintot költött el hirdetésekre. Összehasonlításképpen: ez tízszer annyi, mint amennyit az éllovas demokrata Bernie Sanders fordított reklámokra.

Széttrollkodni Trumpot

Bloomberg persze közben demokrata elnökjelölt is szeretne lenni, de ez mintha csak másodlagos lenne számára, a fő cél felidegesíteni az újraválasztására készülő elnököt. Bloomberg hirdetései ugyanis még Trump kedvencében, a Fox News hírtelevízió reggeli műsorában is megjelennek.

Az amerikai sajtóban beszámolói szerint Trumpot irritálja is Bloomberg reklámos szőnyegbombázása, és tanácsadói hiába mondják neki, hogy ne foglalkozzon vele. Az elnök szerint viszont „alábecsülik” Bloomberget, aki sokkal nagyobb veszélyt jelent rá, mint ahogy azt a kampánycsapat gondolja, és New York egykori polgármestere valószínűleg tényleg tudja, mivel lehet igazán felhúzni Trumpot.

A sorban első a pénz. Bloomberg felbukkanása naponta figyelmezteti az elnököt arra, hogy demokrata riválisának sokkal többje van, mint neki. Ahogy azt David Axelrod, Barack Obama egykori tanácsadója a New York Times-nak kijelentette:

Trump azért fél Bloombergtől, mert Bloomberg az az ember, akit Trump a tévében játszott: egy fantasztikusan gazdag, önerőből felemelkedett élő sikertörténet, végtelen forrásokkal, amit hajlandó is elkölteni.

Bloomberg rá is játszik erre. Amikor például a CBS News riportere arról kérdezte, az embereket tényleg érdekelni fogja-e, ahogy két milliárdos a Twitteren harcol egymással, a demokrata elnökjelölt azonnal visszakérdezett:

Két milliárdos? Ki a másik?

CBS News asked @MikeBloomberg — who is campaigning in California during the Iowa Caucuses — about his feud with President Trump, and whether people want to see two billionaires fighting on Twitter. Bloomberg: "Two billionaires? Who's the second one?" pic.twitter.com/UYGENHauKw — CBS News (@CBSNews) February 4, 2020

Ezt aztán képes volt fokozni, miután Trump a Twitteren „Mini Mike” néven emlegetett Bloomberget, és megjegyezte, hogy a milliárdos utálja Sanderst, és a pénzével talán meg is állítja a Demokrata Párt házi versenyében éllovas szociáldemokrata jelöltet. A milliárdos 20 percen belül már válaszolt is:

Ugyanazokat az embereket ismerjük New Yorkban. A hátad mögött kinevetnek és vásári bohócnak neveznek. Tudják, hogy örökölted a vagyonod, amit hozzánemértéssel és ostoba üzletekkel elpocsékoltál. Nekem megvannak az eredményeim és a pénzem, amivel legyőzhetlek. És le is foglak.

.@realDonaldTrump – we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence. I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

A trollmester nekilódul

Bloomberg csak tavaly november végén jelentette be, hogy elindul a Demokrata Párt elnökjelölti posztjáért, és azóta a Slate című lap számításai szerint 185 különböző reklámfilmet tett közzé. Azok egy része a volt polgármestert és programját mutatja be a választóknak, de az igazán nagyot a Trumpot támadó hirdetések szóltak.

Ezek közül az egyik legsikeresebb Trump hiúságát támadja. Egészen pontosan a testalkatát. A hirdetés a szöveg szerint arról szól, hogy Bloomberg legfeljebb egy golfklub irányítását bízná Trumpra, de az alá rakott fényképek egy egészen más üzenetet hordoznak: azt, hogy Trump nevetségesen kövér.

Nem egy kifinomult darab, de hatásosnak bizonyult. A Fox Business televízió riportere, Charles Gasparino információi szerint a Trump kövérségére koncentráló Bloomberg-hirdetések feldühítették az elnököt, még egy golfozós képet is közzétett magáról a Twitteren, azzal a szöveggel: „egy kis testmozgás reggel”.

Getting a little exercise this morning! pic.twitter.com/fyAAcbhbgk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2020

Trump üzleti sikertelenségei központi szerepet játszanak Bloomberg kampánystratégiájában, mint az alábbi darabban is, amelyben a 2016-os demokrata elnökjelölt-választó gyűlésen mondott beszédéből használtak fel egy részletet:

Donald Trump azt mondja, úgy fogja vezetni az országot, ahogy az üzleteit. Isten óvjon minket. New York-i vagyok, és felismerek egy csalót, ha szembejön.

Mike Bloomberg: "I know a con when I see one." At the 2016 Democratic National Convention, I said that if Donald Trump ran our country like he ran his business, we’d be in a whole lot of trouble – and that’s exactly what has happened. Közzétette: Mike Bloomberg – 2019. november 25., hétfő

A stílus maga az ember, erre alapoz az alábbi Bloomberg-hirdetés üzenete: Trump egy vállalhatatlan figura, hiányzik belőle az elnökökre jellemző méltóság. A filmben nagy amerikai elnökök híres mondatai szerepelnek, közévágva Trump olyan kijelentései, hogy „a szart is verjétek ki belőle”, vagy „a puncijuknál fogva markolom meg őket”, illetve „ez az egész lószar”.

Our country has a rich history of presidents who respected the power, decorum, and influence of their office. Unfortunately, that rich history ended the day Trump became president. pic.twitter.com/3QEncsTiNA — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 9, 2020

Egy hirdetés azt mutatja meg, milyen változásokat hozott Trump elnökké választása. A picit több mint félperces filmben gyorsan változó képek sora villan fel, az elmúlt három év legrosszabb pillanatairól: neonáci fajgyűlölők Charlottesville utcáin, ketrecekbe zárt bevándorlók, iskolai lövöldözések, átlátszó hazugságok és Trump barátkozása diktátorokkal.

Tudatlansággal is vádolják Trumpot, a koronavírus-járványra adott reakcióját – a tavaszi meleggel úgyis magától el fog tűnni a vírus – kegyetlenül kifigurázzák, egy filmrészlettel közölve, hogy Trump egy „idióta”:

Mindenki butább lett, amiért ezt végig kellett hallgatnia.

Azonban egyik Bloomberg-reklám sem dühítette fel annyira Trumpot, mint amit január végén láthatott egy kora reggel a Fox News műsorában. Amit ráadásul nem is fizetett hirdetésként adtak le, hanem önálló hírként. Sőt, utána még Bloomberg fő kampánytanácsadójával is interjút készítettek a filmről, amiben arra emlékeztetnek, hogy Trump nem tiszteli az amerikai hadsereget és a katonákat.

Trump alig egy óra múlva már a Twitter-oldalán füstölgött, kikelve „Mini Mike” ellen. Bloomberg szóvivője pedig erre reagálva örömmel jelezte, ez is mutatja, hogy mennyire sikerül belemászniuk Trump fejébe, vagyis a kampányuk pontosan azt a célt éri el, amit reméltek.

Esélyes-e Bloomberg?

Közben már nem csak Trump tartja veszélyesnek New York egykori polgármesterét, hanem a többi demokrata elnökjelölt is, akik közel egy éve keményen kampányolnak azért, hogy elnökjelöltek lehessenek. Bloomberg későn szállt be a versenybe, az első előválasztásokon nem is indult, ám népszerűsége januárban lassan emelkedni kezdett, jelenleg az országos felmérésekben már a harmadik helyen áll.

A RealClearPolitics közvélemény-kutatási átlaga szerint az eddig magabiztosan az élen álló Joe Biden egykori alelnök az első két előválasztáson elszenvedett csúfos veresége után a második helyre esett vissza Bernie Sanders mögé.

Bloomberg mostanáig szerencsés helyzetben volt. A többi demokrata jelölt figyelmen kívül hagyta az esélytelenként elkönyvelt üzletembert, de január vége felé már egyre idegesebben figyelték kampányát, felismerve, hogy mégsem olyan esélytelen, mint amilyennek korábban gondolták.

Meg is indultak ellene a támadások, és a rá irányuló figyelem növekedésével jöttek az ilyenkor elkerülhetetlen botrányok. Felbukkantak az ellene és cége ellen több évtizede megfogalmazott, szexuális zaklatással kapcsolatos vádak, amik szerint szexista beszólásokat tett nőkkel szemben. Felmerült, hogy pénzadományaival politikai befolyást vásárolt magának, és előkerült egy olyan beszéde, amelyben szélsőséges szervezetnek nevezte az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért (ACLU) jogvédő szervezetet, valamint a pedagógus szakszervezetet.

Emellett védekeznie kellett egy öt éve tartott beszéd hangfelvétele miatt is, amelyben a vád szerint rasszista kijelentésekkel védte az ellentmondásosnak ítélt „állítsd meg, és motozd meg!” néven elhíresült, a bűnözés visszaszorítása érdekében New York-ban bevezetett rendőrségi módszert.

A milliárdos elnökjelölt, aki Trump rémálma lehet Michael Bloomberg kész akár kétmilliárd dollárt, azaz 600 milliárd forintot költeni saját pénzéből Trump legyőzésére.

A feketéket és latinókat hátrányosan érintő eljárást ugyan Bloomberg még polgármesterként beszüntette, és többször is bocsánatot kért annak alkalmazása miatt, a feketék körében ez máig fájó pont maradt, és megnehezítheti Bloomberg esélyeit az elnökjelöltség elnyerésére, ami a fekete szavazók támogatása nélkül egy demokrata politikusnak sem sikerülhet.

Ennek ellenére Bloomberg meglepően népszerű a feketék között: a második helyen áll Biden mögött, és több afroamerikai választaná őt, mint Sanderst. E mellett több ismert fekete politikus is kiállt mellette, növelve esélyeit egy jó szereplésre.

Sandersék már annyira veszélyesnek érzik Bloomberget, hogy a kampánya központi elemévé a milliárdosok befolyása elleni küzdelmet helyező szociáldemokrata politikus komolyan elkezdte támadni a pragmatikus, középutas megoldásokat szorgalmazó milliárdost. Sanders Twitter-oldalán az elmúlt napokban egymás után jelentek meg a Bloomberget kritizáló bejegyzések, ezekben azt közölte, hogy még egy milliárdos sem veheti meg magának az elnökséget, és ő nem az a jelölt, akivel le lehetne győzni Trumpot, hiszen képtelen lelkesíteni a választókat.

The simple truth is that Mayor Bloomberg, with all his money, will not create the kind of excitement and energy we need to defeat Donald Trump. pic.twitter.com/9azeuWjLap — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 16, 2020

A Bloomberg-kampány már másnap egy hirdetéssel reagált Sanders támadásaira, amit alig egy nap alatt több mint négymilliószor néztek meg a jelölt Twitter-oldalán. A videóban Sanders legharciasabb támogatóinak kijelentéseit vágták össze, akik legalább olyan fanatikusak, mint Trump hívei, és legalább annyira erőszakosak is, ahogy rutinszerűen fenyegetik azokat, akik nem az ő jelöltjükre akarnak szavazni.

We need to unite to defeat Trump in November. This type of "energy" is not going to get us there. https://t.co/bPuUZMs2d6 pic.twitter.com/Tdp6mpWjcX — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 17, 2020

Hogy Bloombergnek ténylegesen mennyi esélye lesz elnyerni az elnökjelöltséget, arról március 3-án kaphatunk ránymutatást, amikor egyszerre 16 államban tart előválasztást a Demokrata Párt.

Kiemelt kép: Oliver Contreras/SIPA/Bloomberg via Getty Images