Michael Bloomberg tényleg elindul az elnökjelöltségért

Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson.

A Twitteren közzétett közleményben a 77 éves vállalkozó leszögezte: azért indul a demokraták elnökjelöltségéért, hogy legyőzze Donald Trump jelenlegi és újrainduló elnököt, és újraépítse Amerikát.

– fogalmazott Bloomberg, aki korábban New York polgármestere is volt. Leszögezte azt is, hogy „a tét nem lehetne magasabb, muszáj győzelmet aratnunk”.

We cannot afford four more years of President Trump’s reckless and unethical actions.

The stakes could not be higher.

We must win this election.

And we must begin rebuilding America. https://t.co/W6P9uaCyqN

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019