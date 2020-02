„Meg kell ölnöm valakit” — mondta ápolóinak a férfi, aki lelökött egy kisfiút a Tate Modern tetejéről

2019 nyarán egy férfi lelökött egy hatéves, francia kisfiút a londoni Tate Modern 10 emelet magas kilátóteraszáról. Az elkövetőről hónapokig nem lehetett tudni semmit, azonban amikor elmúlt 18 éves, adatai közölhetővé váltak, így derült ki, hogy a autizmusa miatt kezelés alatt álló Jonty Braveryről van szó.

A DailyMail megszerzett egy hangfelvételt, amelyen Bravery egy évvel a tragédia előtt arról beszél ápolóinak, hogy le fog valakit lökni egy magas épület tetejéről. A támadás idején Bravery a nyugat-londoni Northolt egyik egésznapos ellátást biztosító lakásotthonában élt, a felvétel itt készült 2018 őszén. Bravery a hangfelvételen két ápolójának mesél gyilkossági tervéről, szavait az egyik szakember rögzítette.

Azon járnak a gondolataim, hogy a következő néhány hónapban meg kell ölnöm valakit.

— mondja a felvételen a fiatal férfi hozzátéve: London központjába megy, egy magas helyre, ahonnan „le fog rúgni” valakit. Szavai szerint meglátogathatja akár a Shardot, akár más épületet is, biztos benne, hogy aki 100 láb magasról leesik, az meg is fog halni. Azt is megindokolja, hogy miért: Bravery a felvétel szerint rosszul érezte magát a lakásotthonban és börtönbe akart kerülni.

A felvételt készítő ápoló szerint nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi arról beszélt, hogy bántalmazni akar másokat, ugyanakkor nekik nem volt eszközük kezelni a helyzetet vagy megállítani őt. Az ápoló kitart amellett, hogy a felvételt megmutatta kollégáinak és a gondozásban résztvevő szakembereknek, a lapnak azonban a fenntartó tagadta, hogy bármilyen felvétel vagy bizonyíték lenne arra vonatkozóan, hogy Bravery korábban beszámolt gyilkossági terveiről. Erre vonatkozó utalást ugyanis sem a gondozási, ápolási tervekben, sem a pszichológus és az ápolásban résztvevők dokumentumaiban nem találtak. A fenntartó elismeri, hogy súlyos állításról van szó, ezért független vizsgálatot kért a helyi önkormányzattól és egy illetékes szakbizottságtól is.

A felvételt készítő ápoló állítja: Bravery 2018 nyarán került a lakóotthonba, az intézményen kívüli mozgásakor az első időkben két ápoló kísérte, akik minden alkalommal értékelték a biztonsági kockázatokat. Azonban 2019 tavaszán azonban a fiú már egyedül, kísérő nélkül is is elhagyhatta a lakóotthont: a Tate Modern meglátogatására a menedzsmenttől kért és kapott engedélyt. Egy szemtanú a BBC-nek megerősítette, hogy a tragédia napján nem utalt arra semmi, hogy Bravery kísérővel lenne, a fenntartó ugyanakkor nem kommentálta az értesülést.

A 18 éves Jonty Bravery elismerte a gyilkossági kísérletet, még ebben a hónapban ítélet születik ügyében. A Tate Modern teraszáról lelökött kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, idén januárban családja a BBC-nek arról beszélt, hogy még mindig nem tud felállni, de minimális javulás állt be állapotában: ha kérik, ki tudja nyújtani bal karját.

Kiemelt kép: MET/BBC