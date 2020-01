ATV: megvan, mikor találkozik Berlinben Orbán Merkellel

Február 10-én találkozik Orbán Viktor Berlinben Angela Merkel német kancellárral – írja az atv.hu kormányzati forrásokra hivatkozva. A miniszterelnök az előzetes tervek szerint Annegret Kramp-Karrenbauerrel, a CDU elnökével is megbeszélést folytat. Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor újságírókkal is találkozik berlini látogatásán.

A Merkellel történő találkozás azért is lehet fontos európai szinten is, mert Orbán – ahogy ezt a legutóbbi Kossuth Rádiónak adott rádióinterjújában is elmondta – mielőtt a Fidesz dönt a néppárti tagságáról, még találkozót tervez Donald Tusk mellett a CDU elnökével és Angela Merkel német kancellárral is.

Kiemelt kép: Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából tartott ökumenikus istentisztelet után a soproni városházán 2019. augusztus 19-én. MTI/Koszticsák Szilárd