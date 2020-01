Hangosan is kimondta a szlovák bérgyilkos, hogy ő ölte meg Jan Kuciak újságírót és barátnőjét

Az 1-es, 2-es és 3-as pontokban bűnös vagyok

az ujszo.com tudósítása szerint ezt mondta a Kuciak-gyilkosság első tárgyalási napján Miroslav Marček, aki beismerte Ján Kuciak, Martina Kušnírová és Peter Molnár meggyilkolását, valamint az engedély nélküli fegyverviselést. A gyilkos már korábban is beismerte tettét, de ezt most tárgyaláson tette meg, többek közt Kuciak rokonai előtt. A tárgyalás a bazini különleges bíróságon zajlik. A gyilkos a parameter.sk tudósítása szerint részletesen elmesélte tettét:

Bekopogtam, Kuciak nyitott ajtót. Őt mellbe lőttem. Kušnírová beszaladt a konyhába, én utána mentem és meglőttem őt is. Láttam, hol találta el a golyó, tudom, hogy azonnal meghalt. Amikor távoztam, egyszer még belelőttem Ján Kuciakba, aki a lépcsőn feküdt

„Andruskó azt akarta, hogy mindenképpen végezzük el a munkát” – válaszolta Marček arra a kérdésre, hogy miért gyilkolták meg Kušnírovát is, miért nem mentek el, amikor látták, hogy otthon van. Eredetileg február 19-én akarták végrehajtani a gyilkosságot, de aznap többen is voltak Ján Kuciak közelében.



A vádirat hat vádpontot tartalmaz, az újságíró, Ján Kuciak és barátnője meggyilkolásán kívül egy másik, korábban elkövetett gyilkosságot, illetve többrendbeli engedély nélküli fegyvertartást. A vád szerint Miroslav Marček követte el a kettős gyilkosságot, amit Andruskó Zoltán rendelt meg, ő Alena Zsuzsová közvetítője volt. Alena Zsuzsuvát Marian Kočner befolyásos üzletember bízta meg, a gyilkosság bosszú volt Kuciak cikkei miatt, melyekben Marian Kočner gazdasági visszaéléseiről is írt. Mivel Martina Kušnírová is a házban tartózkodott, Miroslav Marček úgy döntött, őt is lelövi, hogy ne legyen szemtanú.

A hírhedt újságíró-gyilkosság áldozatait – a fiatal szlovák újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét – 2018 február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban lévő Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást keltett az országban, s heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz, illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához – köztük Robert Fico kormányfő lemondásához – és a kabinet széles körű átalakításához vezettek.

Kiemelt kép: A gyilkosság elkövetésével vádolt Miroslav Marcek a bazini jogi akadémia tárgyalótermében 2020. január 13-án, amikor folytatódik a Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és élettársa, Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében indított per tárgyalása. MTI/EPA/Jakub Gavlák