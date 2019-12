Egy hónapig mostam az agyam a kínai propagandával

Egy hónapig követtem a Kínai Kommunista Párt lapjának Twitter-oldalát, hogy lássam, milyennek akarják eladni az országot a külföldi közönségnek. Volt valami, amivel megvettek.

Kína a világ legcsodálatosabb helye, ahol megállíthatatlanul dübörög a gazdaság, lélegzetelállító a fejlődés, a bölcs vezető pedig fáradhatatlanul dolgozik az országért, ami a teli van segítőkész, tehetséges kisemberekkel, fantasztikus látnivalókkal, az idillbe egyedül az utcákon tomboló erőszakos hongkongi csőcselék rondít bele. A Kínán kívüli világ pedig veszélyes: tele van katasztrófákkal, tömegmészárlásokkal, korrupt vezetőkkel és erőszakos zavargásokkal.

Ezt a képet próbálja eladni magáról a külföldi közönségnek a kínai propagandagépezet, ironikus módon olyan eszközöket használva erre, amik Kínában tiltva vannak. Mint a Twitter.

A kínai kormány a kétezres évek elején nemzetbiztonsági kérdésként kezelt globális propagandahadjáratot indított, egészpályás letámadással igyekezve megváltoztatni a külföldiek véleményét az országról. A Kínai Kommunista Párt központi irányításával zajló háborúra több milliárd dollárt költenek, Afrikától Dél-Amerikáig megjelentek a CCTV és a CGTN kínai televíziók, a Xinhua állami hírügynökség egymás után nyitja külföldi irodáit, a China Daily című angol nyelvű állami lap pedig olyan nagynevű nyugati újságokban vásárol magának megjelenést, mint a New York Times és a Wall Street Journal.

A propagandához külföldi újságírókat is magukhoz édesgettek magas fizetésekkel, akik közül ugyan egy idő után többen kiléptek, mert nem tudták elviselni a kormányzati beleszólást a munkájukba, de így is vannak elegen, akik elvégzik a munkát.

A harctér: a Twitter

Hogy megtudjam, hogy milyen képet szeretnének kialakítani magukról a világban, november közepétől egy hónapon át követtem a Kínai Kommunista Párt lapja, a Zsenmin Zsipao (magyarul nagyjából: Néplap) angol nyelvű kiadása, a People’s Daily, China Twitter-oldalát. Az már pár nap után nyilvánvalóvá vált, hogy a hétmillió követővel rendelkező közösségi oldalon az időnkénti bányabaleseteket, földrengéseket és baleseteket leszámítva semmi olyan hír nem jelenhet meg, ami a legkisebb mértékben is rossz fényben tünteti fel az országot. Az egyetlen dolog, ami a pártvezetés számára kínos, mégis kimerítően foglalkoztak vele, az a hongkongi tüntetéssorozat, amit azonban értelemszerűen nem a demokráciára vágyó hongkongiak tiltakozásaként, hanem egy „erőszakos csőcselék” rombolásaként mutattak be.

Hongkong

Ha valaki csak a People’s Daily beszámolói alapján ítélné meg a hongkongi tüntetőket, a legcsekélyebb szimpátiát sem érezné irántuk, hiszen az interpretáció szerint külföldi befolyás alatt álló, ukrán neonácikkal együttműködő radikális zavargók, akik semmi mást nem csinálnak, csak rombolnak, gyújtogatnak és gyilkolnak.

Ukrainian neo-Nazis fly to Hong Kong to join protests pic.twitter.com/1roTeQFOMA — People's Daily, China (@PDChina) December 8, 2019

Az erőszakos tüntetéseken tűzbombákkal, nyilakkal és téglákkal támadnak a rendőr őreire, veszélyes vegyi anyagokat lopnak egyetemi laboratóriumokból, és a hongkongi emberek életét veszélyeztető halálos fegyvereket halmoznak fel.

Hong Kong's bitter memory in 2019: Hong Kong was hit by vandalism pic.twitter.com/8WMui9jlkM — People's Daily, China (@PDChina) December 5, 2019

Szerencsére a rendőrség a helyén van, és mindent megtesz, hogy megvédje a hongkongi embereket a műszaki egyetemet fegyvergyárrá és szeméthalommá változtató csőcselék tombolásától. Az egyetemen történt káoszt a rendőrök igyekeztek békésen megoldani, de készek megvédeni a várost: fél év alatt több mint hatezer embert vettek őrizetbe, a 40 százalékuk diák volt. És bár több mint tízezer könnygázgránátot lőttek ki a tüntetőkre, valójában sokkal visszafogottabbak voltak, mint a világ összes többi rendőrsége lenne egy hasonló helyzetben.

News footages in different countries show that Hong Kong police are the most restrained when facing violent rioters. pic.twitter.com/HQzElVSjcK — People's Daily, China (@PDChina) December 7, 2019

A zavargások közben tönkreteszik Hongkongot. A GDP majdnem három százalékkal csökkent, az iskolákban fel kellett függeszteni az oktatást, az egyetemek romokban, a munkanélküliség évek óta nem látott mértékre nőtt, a turisták száma majdnem 50 százalékkal csökkent, a rablásoké viszont majdnem ennyivel nőtt. A hongkongi repülőtér forgalma több mint tíz éve nem csökkent ekkorát.

Nem csoda, hogy az emberek egyáltalán nem támogatják a zavargásokat, és igyekeznek rendet teremteni, például azzal, hogy teljesen önként lebontják a tüntetők által felállított barikádokat, miközben a maszkos zavargók téglákkal verik agyon a barikádbontó hongkongi állampolgárokat és felgyújtják őket.

Hong Kong residents voluntarily remove the roadblocks. pic.twitter.com/Bgnzl9995s — People's Daily, China (@PDChina) November 18, 2019

Ennek ellenére a kormányzat megtartja az önkormányzati választásokat, ahol rekordokat döntött a részvételi arány, erről négy Twitter-üzenetben is beszámolt a People’s Daily.

Long queues form at polling stations in #HongKong as voters cast their ballots in district council elections. Over 1.28 million people have cast their votes as of 12:30 pm local time, with the turnout reaching 30.98 percent. pic.twitter.com/hSLC3Oef3L — People's Daily, China (@PDChina) November 24, 2019

Arról persze már nem közöltek semmit, hogy mi lett az eredmény. A választásokon ugyanis hatalmas győzelmet arattak a demokráciapárti jelöltek, világosan jelezve, hogy a hongkongiak a tüntetők pártján állnak. És persze az sem jelent meg a Twitter-oldalon, amikor nagyjából egymillió ember vonult utcára, hogy megemlékezzen a hat hónapja tartó tüntetéssorozat kezdetéről.

Fejlődés

A Kína Kommunista Párt legfontosabb üzenete a világnak, hogy csodáljátok, milyen nagyszerű fejlődésben van az ország. A People’s Daily Twitter-oldalán egymást érik a hírek arról, hogy a gazdasági mutatók javulnak, a technológiai fejlődés lenyűgöző, a szegénység lassan ismeretlen fogalom, csakúgy, mint a környezetszennyezés, és ha Kínán múlna, a klímaváltozás is leállna lassan.

Kínában minden növekszik. Túlszárnyalva a várakozásokat majdnem 18 millió városi munkahelyet teremtettek, nőtt a külföldi befektetések nagysága, az áramfogyasztás (a gazdasági fejlődés fokmérője), a nyersacél felhasználás, az állami cégek profitja, a belföldi teherforgalom, a külföldi kereskedelem, a napelemexport, a gabonaexport pedig rekordot ért el. Közben egymás után adják át a szupergyorsvasút-vonalakat az országban, hosszuk az év végére eléri a 35 ezer kilométert, a 139 ezer kilométernyi vasútvonalon belül, amivel elsők a világon.

China's high-speed railway network will continue to top the world with an estimated length of 35,000 km by the end of this year, bringing the total length of China's railways to 139,000 km, said China Railway. pic.twitter.com/CA5xHpP1kH — People's Daily, China (@PDChina) November 24, 2019

Emellett megtudhattuk, hogy az év végére minden város és nagyobb falu elérhető aszfaltúton, Peking a harmadik kínai város, ahol közutakon tesztelik az önvezető autókat, és a polgári repülési szektor is folyamatosan bővül, méghozzá magas biztonsági mutatókkal. A hadiipar pedig csak úgy ontja magából a páncélozott járműveket, tankokat és harci robotokat.

China has become one of the most advanced defense manufactures in the world in the past 60 years. Armored vehicles, light tanks, war robots, the list goes on. How much new stuff can you count? pic.twitter.com/uqDbKnpTAI — People's Daily, China (@PDChina) December 2, 2019

Kína már annyira fejlett, hogy az űrkutatásban is nagy szerepet vállal. Egymás után lövik fel a műholdakat (az első etióp műholdat Kínából lőtték fel), űrteleszkópokat telepítenek lakható bolygók után kutatva, 2022-re elkészülnek űrállomásukkal és űrbe telepített naperőműt terveznek. Közben holdjárójuk rekordot döntött azzal, hogy már 11 hónapja működik a Holdon.

China plans to accomplish a 200-tonne megawatt-level space-based solar power station by 2035, according to China Academy of Space Technology. The energy will be converted to microwaves or lasers and then beamed wirelessly back to the Earth's surface for human consumption. pic.twitter.com/i7yxLEpcLh — People's Daily, China (@PDChina) December 2, 2019

Emellett Kínában az első hazai gyártású repülőgép-hordozó hajót átadták a hadseregnek, megvolt a hazai gyártású önjáró teherhajó első útja, átadták az első elektromos meghajtású utasszállító hajót és az első önműködő kikötőt, jövőre pedig elkészül a Marianna-árok mélyére merülő tengeralattjáró is. És nagyon büszkék a kínai jégtörő hajóikra: szinte minden másnap közölték, éppen merre járnak.

Here is the South Pole! China's 1st domestically made polar icebreaker #Xuelong2 (Snow Dragon 2) has successfully worked during its maiden voyage on the country's 36th Antarctic expedition pic.twitter.com/gIbKhTp1SN — People's Daily, China (@PDChina) November 28, 2019

Az ország jól áll a fejlett technológiák alkalmazásban is: Kínában van a legtöbb szuperszámítógép, a mesterséges intelligencia piaca 4 év múlva eléri a 11,9 milliárd dollárt, és már 130 ezer 5G-s átjátszó tornyot telepítettek, sőt már a lebegő mágnesvasutakon is működik az 5G-s mobilrendszer. A fejlődés pedig csak folytatódni fog a jövőben, hiszen a kínai diákok a legjobbak olvasásban, matematikában és egyéb tudományokban.

S China's Hainan Province speeds up #5G construction by unconditionally opening public facilities to mobile operators: authority pic.twitter.com/QCYV6ObVUs — People's Daily, China (@PDChina) November 24, 2019

A gazdasági fejlődés azonban nem a természet kárára történik. Az országban csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a GDP-hez viszonyítva, a rizsföldeken az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsájtása 70 százalékkal csökkent, közelebb kerültek a fúziós erőműhöz, és egyre több veszélyeztetett állatfajt lehet látni a vadonban, miközben az erdők nagysága csak növekszik.

#AmazingChina: More endangered wild animals spotted across China, which shows significant ecological and environmental improvement. https://t.co/Rjvrb5EMjS pic.twitter.com/xsCjWrkpV1 — People's Daily, China (@PDChina) November 26, 2019

Mindez persze csakis a kínai vezetésnek és különösen Hszi Csin-ping elnöknek köszönhető, aki fáradhatatlanul dolgozik az országért.

Éljen a párt!

A kommunista párt nagy erőveszítéseket tesz azért, hogy eltörölje a szegénységet. Vidéken több mint tízmillió embert emelnek ki a szegénységből, és a kormánynak köszönhetően az ország szegényeinek 95 százaléka lerázza magáról a szegénységet idén.

China allocates 113.6 bln yuan (about 16.2 bln USD) for poverty alleviation in 2020, 14.4 bln yuan of which will be channeled to deep poverty areas including Tibet and Xinjiang, in a bid to eradicate absolute poverty by 2020 pic.twitter.com/CXBa2udLX4 — People's Daily, China (@PDChina) November 18, 2019

Közben a kormány bűnbandák elleni hadjáratban több mint 50 ezer embert tartóztattak le, és kenőpénzeket elfogadó tisztségviselőket ítélnek el a bíróságokon. A korrupció elleni küzdelmet annyira komolyan veszik, hogy életfogytig tartó börtönbüntetéseket, sőt halálbüntetéseket osztogatnak vesztegetésekért.

Xing Yun, former vice-chairman of the Inner Mongolia Autonomous Region People's Congress, was sentenced to death with a two-year reprieve on Tuesday by Dalian Intermediate People's Court for accepting bribes worth 449 million yuan. pic.twitter.com/IxCb4xh8et — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2019

Az ország vezetése sokat tesz gyógyszerbiztonságért, a gyógyszerárak csökkentéséért, biztonságosabbá teszik a védőoltásokat, és küzdenek a HIV-fertőzöttekkel szembeni diszkrimináció ellen.

A környezetvédelem különösen fontos a pártnak: küzd a globális felmelegedés ellen, védi a veszélyeztetett állatfajokat, harcol az állatcsempészek ellen, védi a szibériai tigriseket. Emellett illegális szemétlerakókat semmisítenek meg, Pekingben kötelező szelektív hulladékgyűjtést vezetnek be, és döntéseiknek köszönhetően csökkent a talajerózió a Jangce mentén.

The soil erosion area along the longest river in China, Yangtze River, reached 346,700 km2 in 2018, down by 37,900 km2 over the past 7 years, after conservancy departments strengthened supervision and control over human-caused soil erosion. pic.twitter.com/lQIwYLE6Z4 — People's Daily, China (@PDChina) December 5, 2019

Mindeközben Kína bölcs elnöke fáradhatatlanul dolgozik az országért. Hszi Csin-ping rajta tartja a szemét hongkongi helyzeten, miközben ügyel a katasztrófavédelem modernizálására, reformokat sürget, odafigyel a hadsereg fejlesztésére, valamint cikkeket ír közgazdaságról, és arról, hogyan lehet fejleszteni a kínai típusú szocialista államot és jogrendszert.

An article by President Xi Jinping on promoting regional economic planning featuring complementary advantages and high-quality development will be published Monday in the 24th issue of the Qiushi Journal this year. pic.twitter.com/ahegSogaaE — People's Daily, China (@PDChina) December 15, 2019

Emellett a kínai külpolitikában is nagy szerepet vállal: egy hónap alatt találkozott Suriname és Mikronézia elnökével, az Egységes Oroszország párt küldöttségével, a Nemzetközi Valutaalap vezetőjével és Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszterrel, és beszélt Albánia elnökével is. Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pedig átadta a két országot összekötő gázvezetéket. És közben még arra is volt ideje, hogy személyesen tekintse meg az első kínai repülőgép-hordozó átadását.

#VIDEO: President Xi Jinping attended the commissioning ceremony of China’s first domestically-built aircraft carrier Shandong delivered to the PLA Navy Tuesday at a naval port in Sanya, S China's Hainan. pic.twitter.com/lplgxfB2ie — People's Daily, China (@PDChina) December 17, 2019

Ha ez nem lenne elég arra, hogy meggyőzzék az embereket arról, milyen jó dolog Kínában élni, a People’s Daily folyamatosan emlékeztet arra, milyen kaotikus és veszélyes hely a világ az ország határain kívül.

Veszélyes külvilág

Amikor valamilyen külföldön történt esemény bekerül az oldalra, az szinte biztosan baleset, katasztrófa, tömegmészárlás vagy zavargás. Ha egy ország megjelenik a People’s Daily Twitter-oldalán, lakói biztosak lehetnek benne, hogy valami nagyon rossz dolog történt náluk.

Over 16,000 people have been displaced as flood hit Malaysia's eastern states of Terengganu and Kelantan, local authorities said on Tuesday pic.twitter.com/0HeM58p13j — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2019

Egy hónap alatt volt házrobbanás Németországban, lakóháztűz Minnesotában, tűzvész Indiában, buszbaleset Peruban és Indonéziában, repülőgépzuhanás Kongóban és az Egyesült Államokban, vonatbaleset szintén az Egyesült Államokban. Aztán ott vannak a természeti katasztrófák: vulkánkitörés Új-Zélandon, áradás Malajziában, földcsuszamlás Kenyában, földrengés Albániában, a Fülöp-szigeteken és Indonéziában.

5 people were killed and 24 others were wounded after a bus collided with a motorcycle and plunged into a river in Indonesia's East Java province on Saturday, police said pic.twitter.com/Xo6V5HKQUB — People's Daily, China (@PDChina) December 7, 2019

Csehországban kórházi lövöldözés volt, Hollandiában és Londonban késes terrortámadás, tömeglövöldözések az amerikai Oklahomában, Kaliforniában és Floridában.

A világot ezen kívül politikai bizonytalanság, és korrupt vezetők teszik veszélyesen ingataggá. Az amerikai elnök ellen hatalommal való visszaélés miatt emelnek vádat, Pakisztánban korrupt exelnököt végeznek ki, az iraki kormányfőnek távoznia kellett a tömegtüntetések miatt, Indiában zavargások vannak, a brit egyetemi dolgozók tiltakoznak, Franciaországot napokig tartó veszélyes tüntetéssorozat bénítja meg.

French police arrested 254 people during clashes in Paris and other cities on the first anniversary of the #yellowvest movement, Interior Minister Christophe Castaner said Sunday. pic.twitter.com/s3dz2wG6JV — People's Daily, China (@PDChina) November 17, 2019

Mindez bármennyire is átlátszó valóságtorzítás, a kínai propagandahadművelet tankjaként működő Twitter-oldal egyvalamiként tényleg nagyon jól működik. Turisztikai reklámügynökségként.

Csodálatos Kína

Azt még a kínai vezetés legvadabb utálói is kénytelenek elismerni, hogy az ország valóban teli van lenyűgöző látnivalókkal. A People’s Daily igyekszik is ezt a tényt a lehető leghatásosabban bemutatni. És ebben valóban sikeresek, az egyetlen egy dolog, amit egy hónap alatt sikerült elhitetniük velem, hogy érdemes lenne ellátogatni az országba. Például ezekért:

Take a walk at Laojun Mountain in C China's Henan and you will find yourself in wonderland. pic.twitter.com/pKa5VZbFeW — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2019

Photos of a 1,400-year-old ginkgo tree in an ancient temple in Xi'an, NW China's #Shaanxi Province, went viral on social media for its golden color and huge size. pic.twitter.com/4bgHV1nEL4 — People's Daily, China (@PDChina) November 18, 2019

Try a 10-second Yin Yang meditation at Laojun Mountain in central China. It is known for its cultural heritage of Taoism, as it was once the retreat of Laozi, a great Chinese philosopher and the founder of Taoism. pic.twitter.com/Ydc1UP5hvt — People's Daily, China (@PDChina) November 27, 2019

Jiuzhai Valley National Park in SW China began to receive individual visitors starting Nov. 28, after the devastating earthquake in 2017. It will be open from 8:30 am to 5 pm and the max number of tourists allowed per day is 20,000. pic.twitter.com/6pSU1NEDmI — People's Daily, China (@PDChina) November 29, 2019

Hongyadong is one of Chongqing’s landmarks. Located at the junction of the Yangtze and Jialing rivers, it is a lively group of wooden stilt houses from ancient Chongqing with a history of around 2,300 years. The scenic area occupies an area of 46,000 square meters. pic.twitter.com/xvcyDlIuyA — People's Daily, China (@PDChina) November 29, 2019

Floating mountain caves! Check out the incredible Maijishan Grottoes, in NW China's Gansu! pic.twitter.com/TMbc8Zh5Yw — People's Daily, China (@PDChina) December 11, 2019

És végül személyes kedvenceim

Amikor azzal büszkélkednek, hogy eszméletlen tempóban nő az elektromos autók eladása, de kénytelenek a 2018-as adatokat használni, mert a legfrissebb hivatalos kínai adatok szerint idén több mint 40 százalékkal csökkent a mutató.

China's NEV sales soared 61.74% to 1.26 mln units in 2018: China Association of Automobile Manufacturers. About 94% of Chinese respondents expressed the intention of buying new energy vehicles, according to OC&C Strategy Consultants, a global consulting firm. pic.twitter.com/2vM0ZTnnaU — People's Daily, China (@PDChina) December 8, 2019

Amikor hashtagekkel emelik ki, hogy Oroszországnak csak egyetlen repölőgép-hordozója van. És még azon is tűz ütött ki.

Russia's #sole #aircraft #carrier Admiral Kuznetsov caught fire on Thur, killing two people and injuring 10, the Russian Defense Ministry confirmed Friday pic.twitter.com/s2h6POq5Dx — People's Daily, China (@PDChina) December 13, 2019

Amikor a sajtószabadság és a szólásszabadság védelmét kérik számon a briteken.

The Chinese embassy in the UK Sat expressed shock and indignation toward a UK court ruling which found Chinese reporter Kong Linlin, guilty of common assault. The ruling raises doubt on UK's judicial credibility and its claimed advocacy for free speech and press freedom: embassy pic.twitter.com/NgrbdCZbRu — People's Daily, China (@PDChina) November 30, 2019

Amikor megjelent Magyarország a Twitter-folyamban. Azzal, hogy Burján Csaba magyar olimpiai bajnok rasszistának ítélt megjegyzése miatt lemondott a magyar válogatott kínai edzője.

Zhang Jing, head coach of the Hungarian short-track speed team, resigns over racist comments made by Hungarian Olympic champion Csaba Burján, who has been banned from the competition in Shanghai and taken off the national team. https://t.co/Vo0bn8d5Dg pic.twitter.com/xVZvamPTpk — People's Daily, China (@PDChina) December 4, 2019

Amikor a Kommunista Párt lapja a fogyasztói társadalmat népszerűsíti.

How much have you spent on #BlackFriday? Here is the top three online selling products. Did you also bring home any?

– L.O.L Surprise dolls

– Frozen 2 toys

– FIFA 20 video games pic.twitter.com/BC3ETXPI9S — People's Daily, China (@PDChina) December 1, 2019

Kiemelt kép: Illusztráció