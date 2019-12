Nyolcvan év alatt százhetvenöt kiskorút molesztáltak a Krisztus Légiójában

Az MTI adta ki, hogy a Legio Christi, azaz a Krisztus Légiója Kongregáció harminchárom papja nyolc évtized alatt százhetvenöt kiskorút molesztált szexuálisan. Mindezt az 1941-ben alapított római katolikus szervezet egy belső vizsgálat után tudatta.

A mexikói alapítású rend közleménye arra is kitért, hogy legalább hatvan gyereket az alapító, a 2008-ban meghalt Marcial Maciel Degollado rontott meg. Rajta kívül még harminckét pedofil papra derült fény, de öten már nincsenek életben. Nyolcan elhagyták a rendet, de tizennyolcan jelenleg is tagok, közülük négyen csak korlátozások mellett misézhetnek, és egyáltalán nem kerülhetnek kapcsolatba kiskorúakkal, a többiek pedig semmilyen papi feladatot nem láthatnak el.

A gyülekezet azért teszi közzé a vizsgálat eredményét, hogy minden tagunk és segítőnk közösen léphessen fel, hogy felszámoljuk a gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket, és biztosítsuk, hogy hogy a gyerekek biztonságban lehessenek

– áll a Legio Christi közleményében.

A 2008-ban elhunyt 887 éves Marcial Maciel Degollado egyébként egy nagy köztiszteletnek örvendő pap volt, akit a katolikus egyház az egyik legsikeresebb adománygyűjtőként tartott számon, ráadásul nagyon eredményesen toborozta a híveket, számos fiatalt is hozott. Csak halála előtt tíz évvel derült ki, hogy drogproblémái voltak, illetve lányokat és fiúkat is zaklatott az 1940-es, 1950-es évektől kezdve. Halála után került nyilvánosságra, hogy két nővel is volt szexuális kapcsolata, egyikük pedig kiskorú volt. Degolladónak legalább hat gyermeke született, és a vádak szerint közülük is többet szexuálisan zaklatott. Joseph Ratzinger bíboros rendelte el a vizsgálatot, majd pápává választását követően, 2006-ban váltotta le Degolladót, hogy életét a hátralévő időben vezekléssel töltse, és ne kapjon nyilvános feladatot.

Kiemelt kép: www.legionariesofchrist.org / AFP FILES / AFP