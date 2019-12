Annyira rosszul sült el a közös hűtőjükben tárolt sajtról szóló vita, hogy a férfi egyik szeme bánhatja

Ketten pedig mehetnek a börtönbe.

Egy 34 éves férfi, a későbbi áldozatot azzal vádolta meg a 62 éves Paul Rydert, hogy a közös hűtőjükből lenyúlta a sajtját, ezért utóbbi felhívta és megkérte Michelle és Gary Thorpe-ot, hogy menjenek már át az otthonban a sajt tulajdonosához – számolt be róla a Derby Telegraph.

Az ittas házaspár ezt meg is tette. Az áldozatot fogták, és átvitték a szobájából egy másikba, majd a nő úgy belerúgott a férfibe, hogy annak az arcán ott maradt a csizmatalpának a nyoma. Erre a férj is támadásba lendült, egy az egy ellen hadakoztak, de Thorpe rá tudott feküdni a férfire, és többször is arcon vágta.

Of all the things to argue about 🤦‍♂️https://t.co/P0w5St5YPr — Derbyshire Live (@derbyshire_live) December 16, 2019

A meg nem nevezett sajttulajdonosnak sikerült bezárnia magát egy szobába, kiugrott az ablakon, elfutott és az első emeleten kopogott be valakihez és kért segítséget.

Az áldozat úszott a vérben és lehet, hogy az egyik szeme világát is elveszíti a támadás miatt, alatta ugyanis egy négy centiméter hosszúságú vágás éktelenkedett utána.

Thorpe-ékat most 16 hónap börtönre ítélték, Ryder felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

