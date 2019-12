1200 dollár borravalót kapott egy amerikai pincérnő

A New Jersey-ben található IHOP nevű étterembe tért be egy 12 fős társaság, az egyik pincérnő legnagyobb örömére. A csapat ugyanis nem mindennapi borravalóval lepte meg a felszolgálót, a számlán felül még fejenként 100 dollárt hagytak az asztalon – írja a dailymail.com. Angelica elsőre el sem hitte, hogy ennyi borravalót kapott, jelezte is a vendégeknek, hogy csúnyán elszámolták magukat. Amikor pedig kiderült, hogy direkt adtak neki ennyi pénzt, Angelica így reagált:

Az egyik vendég Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy tettük reméli, karácsonyi hagyománnyá válik és mások is kedvet kaptak hasonló jó cselekedetekhez.

Today, i was apart of something that I hope becomes an annual holiday tradition.

A group of us gathered for breakfast at the Paterson @IHOP each bringing $100. We paid the bill and gave our waitress a $1,200 tip.

It really is a privilege to be someone else’s blessing! 😊😊 pic.twitter.com/soa8wmZzt1

— zellie (@zellieimani) 2019. december 14.