Az Európai Parlament ismét felszólította a tagállamokat, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt

A nők elleni erőszak megállítása érdekében a témába vágó isztambuli egyezmény ratifikálására szólított fel minden uniós tagállamot az Európai Parlament csütörtökön.

Az 500 szavazattal, 91 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett elfogadott, nem kötelező erejű állásfoglalásban az EP-képviselők felszólították a tagállami szakminisztereket tömörítő tanácsot, hogy sürgősen zárja le a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezmény uniós ratifikációs folyamatát – derül ki a strasbourgi plenáris ülésről kiadott EP-közleményből.

Az Európai Parlament késedelem nélküli ratifikációra szólította fel azt a hét tagországot – Magyarországot, Bulgáriát, Csehországot, Litvániát, Lettországot, Szlovákiát és az Egyesült Királyságot -, amelyek még nem fogadták el az egyezményt.

A képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy az unió következő, úgynevezett Európai Társadalmi Nem Stratégiájában helyezzen kiemelt hangsúlyt a nemi alapú erőszak elleni fellépésre. Arra is kérték az uniós bizottságot, hogy nyújtson be a nemen alapuló erőszak minden formájára – az online zaklatásra és erőszakra is – kiterjedő előterjesztést, és javasolja, hogy a nők elleni erőszakot vegyék fel a bűncselekményként kezelt tettek sorába.

Kijelentették, hogy a tagállamoknak megfelelő finanszírozással és az érintett szervezetek emberi erőforrásainak biztosításával garantálniuk kell az egyezmény megfelelő végrehajtását és betartatását. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek – bírák, orvosok, rendőrök, stb. – megfelelő képzése különösen fontos – tették hozzá.

Az Európai Parlament továbbá ismételten kiállt amellett, hogy az unió Jogok és értékek programján belül 193,6 millió eurót a nemen alapuló erőszak megelőzésére és az ellene való fellépésre kell elkülöníteni. Az Európa Tanács nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményét, az isztambuli egyezményt 2011-ben fogadták el, az Európai Unió pedig 2017 júniusában írta alá. Ez az első ilyen jellegű nemzetközi megállapodás a nők védelmében. Az azt ratifikáló államoknak átfogó, jogilag kötelező érvényű normákat kell követniük a nemen alapuló erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők megbüntetésére.

Az uniós alapjogi ügynökség 2014-es felmérése szerint az unióban minden harmadik nő fizikai és, vagy szexuális erőszak áldozatává válik 15 éves kora után. A nők 55 százalékának kell szembenéznie valamilyenfajta szexuális zaklatással. Húszból egy nőt megerőszakolnak – derült ki az uniós parlament közleményéből.