Megölte az őt évekig bántalmazó férfit, akinek még ezek után is írt egy szerelmeslevelet

Tej és cigaretta. Ezek miatt tört ki a balhé 2014. november 20-án Farieissia Martin és Kyle Farrell között. A fiatal pár folyton veszekedett azóta, hogy majdnem öt évvel korábban, 16 éves korukban összejöttek. A barátaik szerint túlságosan is szerették egymást, mégis állandóan harcoltak. Tragikus történetükről a Guardian számolt be.

Farieissia Martin és Kyle Farrell nem éltek együtt. Kyle szüleivel lakott Liverpool XIX. századi munkáskerületében, Toxteth-ben, Fri pedig a kislányokkal, nem messze onnan, egy tipikus angol sorházas utca egyik kicsi, önkormányzati tulajdonú házában élt. Azon az öt évvel ezelőtti napon Kyle megígérte, hogy vigyáz a gyerekekre, amíg Fri vásárolni megy barátnőjével, Katrinával és a nő lányával. Fri azonban nem sokáig élvezhette kimenőjét, este fél hétkor záporozni kezdtek az üzenetek Kyle-tól.

A férfi gyakran csinálta ezt. Azon az estén is legalább harminc üzenetet küldött Frinek tíz perc alatt. Unatkozott, le akart lépni. Azt akarta, hogy Fri szóljon az anyjának, hogy menjen át és váltsa le őt. Aztán azt akarta, hogy Fri azonnal menjen haza. Tejet akart, meg egy doboz cigit. Azt írta, jobb lesz, ha a nő siet, mert összetörte az ágyát. Kyle sokszor fenyegetőzött azzal, hogy összetör valamit a házában, a nő nem lehetett benne biztos, hogy tényleg megetette-e.

Fri megígérte, hogy hamarosan hazaér. Azt írta, Kyle úgy viselkedik, mint egy nagy gyerek, aki nem akarja hagyni, hogy egy kicsit saját élete is legyen.

A férfi azt válaszolta, ha saját életet akar, nyugodtan maradjon még, és dugassa meg, vagy erőszakoltassa meg magát.

Katrina azt tanácsolta Frinek, hogy szóljon az anyjának és testvéreinek, ő azonban nem akart balhét a családja és gyerekei apja között. A két nő megegyezett, hogy taxiba szállnak, felszedik Fri lányait és mindannyian Katrináéknál éjszakáznak. Amikor azonban Fri nyolckor hazaért, úgy látta, Kyle teljesen megnyugodott.

Vihar előtti csend

A gyerekek jól voltak, a férfi nem is törte össze az ágyat, csak egy kis dekorációt tört le róla. Kyle és Fri beszélgettek, a nő sírt, és elmondta, úgy érzi, soha semmit sem tehet a férfi engedélye nélkül. Kyle bocsánatot kért, és azt mondta, ha Fri szeretne, ugorjon el egy italra a barátnőjével, ő szívesen marad a gyerekekkel. Fri megköszönte, és kilenckor, amikor kiszállt a taxiból Katrináék házánál, írt egy üzenetet a férfinak, amiben bocsánatot kért a veszekedésért. Kyle azt írta, ő is sajnálja.

Éjjel fél egykor ismét ömleni kezdtek Kyle üzenetei. Fri tudta, hogy bajban van, mert azt mondta, éjfél körül otthon lesz. A férfi még mindig tejet és cigarettát követelt, és azt kérdezte, hogy lehet Fri annyira hülye picsa, hogy újra veszekedniük kell miatta. Fri félt. Hajnali fél ötre összeszedte magát és taxiba ült. Néhány perccel később, amikor hazaért, még az autóból írt egy üzenetet, hogy hazaért. „Kurvára ideje volt” – érkezett a válasz, majd elveszítette a fejét, amikor kiderült, hogy Fri nem vitt neki tejet és cigarettát. Azonnal nekiesett a nőnek. Először darabokra törte a telefonját, majd félig letépte a falról a tévét, aztán a konyhapulthoz nyomta Frit és elkapta a nyakát. A hüvelykujját a nő torkába mélyesztette. Fri próbálta eltolni magától, de Kyle sokkal erősebb volt. Amikor a szemei előtt kezdett minden elmosódni, Fri ösztönösen hátranyúlt és kihúzott egy kést a pulton álló tartóból.

A rossz kés

Fri azt mondja, ma sem emlékszik, mi történt a következő pillanatban. Azt tudja, hogy Kyle még mindig fojtogatta, amikor azt mondta: „a kurva életbe, Fri, megszúrtál!” Nem is igazán hitt a férfinak, amíg meg nem látta a vért. Kyle a talpán maradt, sőt, járni is tudott, ezért Fri azt gondolta, semmi komoly, biztosan csak felszíni sérülést okozott. A férfi azt mondta neki, gyorsan szabaduljon meg a késtől, úgyhogy ő fel is kapta, a hátsó ajtón át kiszaladt a ház mögött álló szemetes konténerhez és kidobta. Mire visszaért, Kyle sokkal rosszabbul volt. Botladozott, a sebéből ömlött a vér.

Amikor Fri tíz perccel öt előtt mentőt hívott, már hisztérikus állapotban volt. Nyolc percen át válaszolgatott a diszpécser kérdéseire, miközben Kyle-hoz is beszélt. „Nézz rám, nézz a szemembe bébi! Maradj ébren! Soha többé nem engedlek el!”

Fri felhívta a szomszéd Claire Jonest is, hogy segítséget kérjen. A nő nem aludt még, mert barátok voltak nála. Hallotta is, ahogy Fri és Kyle nem sokkal korábban veszekedtek, ebben azonban nem volt számára semmi meglepő. Amikor Jones belépett a nappaliba, Kyle a földön feküdt, a mellkasa, és körülötte a padló csupa vér volt. Fri a férfi mellett térdelt, a karjaiban tartotta a férfi fejét és zokogott. Azt mondta Jonesnak, nem tudja mi történt, csak nemrég érkezett haza, és így találta Kyle-t.

A mentők öt után öt perccel érkeztek a helyszínre. Rögtön a szobában megkezdték a férfi ellátását, majd miután kivitték, a mentőautóban újraélesztették. Amikor a rendőrök is megérkeztek, Fri kitartott a Jonesnak mondott hazugsága mellett: idegen férfiak törtek be a házba, megpróbálták elvinni a tévét, majd megszúrták Kyle-t. Négy rendőr intézkedett a helyszínen, három férfi és egy nő. A férfiak úgy vélték, Fri gyanúsan nyugodt, de a nő úgy látta, a lány sokkos állapotban van. A rendőrök megtalálták az asztal alatt a véres kést, mert Fri a kapkodásban egy másikat dobott ki. Aztán beszéltek Jonessal és a barátaival, akik elmondták, hogy hallották a párt a veszekedni, és azt is, ahogy Fri azt üvölti: „le foglak szúrni!”

Ennyi elég volt. Frit emberölés kísérlete miatt letartóztatták. A rendőrök megengedték neki, hogy összecsomagoljon néhány pelenkát és egy kis tejet a gyerekeknek, átvigye őket Jones házába, aztán megbilincselték és járőrkocsiba ültették. Még nem értek be a kapitányságra, amikor fél hat után öt perccel a rádión megérkezett a hír: Kyle meghalt a kórházban. Frit gyilkossággal vádolták.

Kamaszszerelem

Farieissia Martin a család kedvence volt, öt gyerek közül a legkisebb. A nővére Natasha, a három bátyja, Ishmael, Samuel és Marcus is folyton kényeztették. Még akkor is ő maradt a kicsi és cuki, amikor felnőtt. Vékonyka volt és alig százhatvan centi, mint egy gyerek. Gyerekkora óta a tánc megszállottja volt, egy darabig még egy művészeti főiskolára is járt, azt tervezte, hogy egyszer tánctanár lesz.

Tízéves volt, amikor szülei elváltak. Amikor a lány anyjának, Lylynek új párja lett, kissé kaotikussá váltak otthon a dolgok. Esténként egyre gyakoribbak lettek a bulik, napközben sűrűsödtek a veszekedések. A népszerű, örökké vidám Fri egyre többet lógott barátaival, köztük Kyle-lal, akivel ötéves koruk óta ismerték egymást. Nagyon csendes fiú volt, mégis népszerű, mert jól focizott, és a videojátékokban is ügyes volt. Kyle túl félénk volt ahhoz, hogy beszélgessen Frivel amikor a társaságban voltak, inkább üzeneteket küldött neki. Amikor 2010-ben végre összejöttek, Fri boldog volt és szerelmes, folyton arról áradozott a barátainak, milyen fantasztikus srác Kyle.

Fri bátyja, Marcus aggódott egy kicsit. Ő is focizott, ezért ismerte Kyle-t, és úgy látta, a fiú néha agresszív és nem áll tőle távol az erőszak. Mivel azonban a húga boldognak tűnt, annyiban hagyta a dolgot. Kyle és Fri már a kapcsolatuk első évében veszekedni kezdtek. Összekaptak valamin, mindenfélének lehordták egymást, aztán egymás karjaiba zuhanva csókolóztak. Fri hamar rájött, hogy Kyle elviselhetetlenül féltékeny. Tudni akarta kikkel barátkozik, kik az ismerősei Facebookon, kikkel vált üzenteket. Mindig a lány elé ment az iskolába, nehogy más pasikkal sétáljon haza. Folyton azzal gyanúsítgatta a lányt, hogy megcsalja valamelyik barátjukkal. Annyiszor nevezte Frit ribancnak, hogy a lánynak már fel sem tűnt, legfeljebb annyit válaszolt, hogy Kyle kitalálhatna már valami újat.

Valamikor 2010-ben a 16 éves Fri, a bátyja Marcus, és az anyjuk, Lyly hármasban beültek egy pubba. Egy másik család hangosan „niggerezni” kezdte őket, és egy gyümölcstálból egy banánt dobtak az asztalukra. Lyly odament hozzájuk, valaki megütötte. Marcus agya azonnal elborult, eltörte a férfi állkapcsát. Kitört a verekedés, amiből Fri sem maradt ki. Marcus egy időre börtönbe került, Fri megúszta próbaidővel, de szigorú feltételekkel maradhatott szabadlábon. Amikor 2011-ben megszegte a végzést, két hónapra és húsz napra egy javítóintézetbe került.

Amikor kiengedték, Fri úgy érezte, elszigetelődött. A barátai többsége elpárolgott mellőle, Kyle viszont ott volt neki. Fri akkoriban nem járt iskolába és nem is dolgozott. Kyle megfordult néha a főiskolán, ahol építészetet hallgatott, és elhatározta, hogy biztonsági őr képesítést szerez. Mindketten a szüleikkel éltek, és az idejük nagy részét együtt töltötték, hol egyikük, hol a másikuk családjának házában.

Erőszakspirál

A lány úgy emlékszik, Kyle 2011 decemberében ütötte meg először. Fri a barátaival volt, majd Kyle szüleinek házába ment, ahol a fiú pofonvágta és a hajánál fogva kirángatta őt az utcára. Megbeszélték, továbbléptek a dolgon. Azonban újra és újra megtörtént, míg a fizikai erőszak majdnem természetessé vált a kapcsolatukban. Fri olykor megpróbált ellenállni, karmolt, ütött, lökdösődött. A lány azt mondja, olykor Kyle anyjának kellett közbeavatkoznia, ha a verekedések elfajultak. Ennek ellenére Kyle családja nem ismerte el, hogy a férfi erőszakos lett volna. A végzetes hajnal után csak egyikük szólalt meg nyilvánosan. Cody Rowson, a férfi unokatestvére azt mondta, ő sohasem látta Kyle agresszív oldalát. Ő csak egy apát látott, aki imádta a gyerekeit, egy fiatal férfit, aki imádott focizni. Fri családja sokkal többre emlékszik a bántalmazásokból. A következő esetekről ők számoltak be.

Fri 2012. januárjában, 18 évesen lett várandós az első gyerekkel. Az ötödik hónapban járt, amikor az anyja házának ajtajában összevesztek Kyle-al. A férfi hasba rúgta a várandós nőt. Kyle később azzal védekezett, hogy nem akarta bántani Frit, csak az ajtóba akart belerúgni. Fri kórházba ment, hogy megvizsgáltassa magát és a babát. A nővérnek azt mondta, véletlenül ütötték meg, amikor verekedőket akart szétszedni egy buliban. A lány nagyon belejött a hazudozásba: amikor fekete monokli volt a szeme körül és horzsolás az arcán, azt mondta, nekiment a sütő nyitva felejtett ajtajának. Később, egy másik alkalommal pedig azt mondta a bátyjának, hogy a gyerek vágott hozzá egy játékot.

Miután megszületett az első baba, egy ideig szinte minden idilli volt. Fri ragyogott a boldogságtól, Kyle pedig lenyugodott. A kicsi alig volt három hónapos, amikor Fri rájött, hogy ismét várandós. Kyle azt akarta, hogy Fri vetesse el a magzatot, de a nő erre nem volt hajlandó. Végül megegyeztek, hogy megtartják a második babát is, de Fri onnantól kezdve úgy érezte, Kyle megváltozott, már nem szereti, nem akarja úgy őt, mint régen. Amikor veszekedtek, a férfi mindig azt mondta neki, hogy csúnya és kövér lett, és nem kell már senkinek két gyerek után.

Amikor 2013 júliusában megszületett a második gyerek, egy ideig megint úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben. Fri beköltözött egy kis önkormányzati házba a gyerekekkel. Nem sokkal később Kyle-lal úgy döntöttek, megpróbálnak családként élni. A férfi először heti négy napot volt Frivel és a lányokkal, három napig pedig a szülei házában élt. A veszekedések hamar újrakezdődtek, Kyle akarta meghatározni, hogy Fri mikor, kivel, hová, és meddig mehet el otthonról. Ha Fri késett, a férfi őrjöngeni kezdett, összetört valamit, a nőt a padlóra lökte, megrúgta, megütötte, vagy ráült, a karjait leszorította és nevetett rajta. A dühkitörései után Kyle néha szexet akart. Ha Fri nem akarta, a férfi megerőszakolta. A nő szégyellt bárkinek is beszélni ezekről. Fri mindig mindent megbocsátott. Egyrészt azért, mert úgy érezte, ő is tehet az örökös veszekedésekről, hogy ő provokálja Kyle-ból az erőszakot. Másrészt, mert szerette a férfit, és mert mindvégig hitt benne, hogy egyszer boldog családként élnek majd együtt. Elképzelte az esküvőjüket, titokban a menyasszonyi ruháját is kiválasztotta.

Mélypont

Aztán 2014 elején minden darabjaira hullott. Fri megtudta, hogy amikor ő az első gyermeküket várta, Kyle egy másik lányt is teherbe ejtett. Az árulás és az évekig tartó hazudozás túl sok volt neki. A pár veszekedései innentől mindig a hűtlenségről szóltak.

Fri magába zárkózott, nem nagyon találkozott a barátaival, a családjával sem. Ha megkérdezték tőle, miért nem hagyja el végre Kyle-t, azt mondta azért, mert szereti.

Azon a nyáron Fri anyjának sikerült rávenni a lányát, menjen el vele és a gyerekekkel egy tóparti nyaralásra. Még azt is sikerült elérnie, hogy Fri kikapcsolja a telefonját, így nem jöttek folyton az üzenetek Kyle-tól. Fri annyira jól érezte magát, hogy két nappal meghosszabbították a nyaralást. Fri feltöltődött, és annyira összeszedte magát, hogy nem sokkal a hazaérkezésük után szakított Kyle-al. Ősz elején még randizgatni is kezdett egy másik férfival. A barátai szerint az új srác pont úgy nézett ki, mint Kyle.

Nem sokáig tartott a függetlenség. Fri és Kyle hamarosan újra együtt voltak, mint mindig. Újra elkezdődött a veszekedések és kibékülések örökös körforgása. Utoljára november 19-én békültek ki. Kyle este átment Fri házába, filmet néztek. A férfi egyszer csak elkérte a nő telefonját, hogy megnézhesse a híváslistáját és az üzeneteit. Vitatkozni kezdtek, végül Fri azt mondta, muszáj megbízniuk egymásban, ha azt szeretnék, hogy működjön a kapcsolatuk. Kyle azt mondta, igaza van. Kibékültek, boldogok voltak. Alig több mint 24 órával később Kyle halott volt, Fri pedig megbilincselve ült egy rendőrautóban.

Gyilkosság vagy emberölés?

Fri tárgyalása hat hónappal Kyle halála után, 2015 májusában zajlott. A nő ügyvédei három pillérre alapozhatták a védelmet. Megpróbálhatták bebizonyítani, hogy Fri önvédelemből szúrt, vagy azt, hogy azért mert az áldozat provokálta, és ő elveszítette a kontrollt. A harmadik lehetőség az lett volna, hogy bebizonyítják a bíróság előtt, Frinél poszttraumás stressz szindróma (PTSD) alakult ki a hosszú évekig tartó erőszak és zaklatás miatt, ezért nem volt ura önmagának. Mivel Fri azt mondta nekik, hogy jól van, és nem is mutatta mentális sérülés jeleit a börtönben, utóbbit rögtön el is vetették.

A tárgyaláson a védelem tanúként idézte be Fri családját, barátait, ismerőseit és régi tanárait, akik elmondták milyen vidám és energikus lány volt korábban, mennyire kifordult magából az évek alatt, ameddig együtt volt Kyle-al, és beszámoltak azokról az esetekről, amikor tudták, hogy Kyle bántalmazta a nőt. Kyle barátai és családtagjai pedig azt vallották, hogy a férfi mindig kedves volt, figyelmes, nyugodt, és soha, senkivel szemben nem volt erőszakos.

Fri vallomásán rengeteg múlt. Sokat rontott a helyzeten, hogy Kyle halálának éjszakáján először megpróbált hazudni a rendőröknek. A meghallgatása azzal kezdődött, hogy a bíróságon felvételről bejátszották azt, ahogy a nő a mentőket hívta. Hallotta saját magát, ahogy zokogva könyörög Kyle-nak, hogy ne aludjon el, maradjon vele.a vallomásában végig mentegette a gyerekei apját. Úgy beszélt, mintha az erőszak, aminek éveken át az áldozata volt, részben legalább az ő hibája is lett volna. Egyetlen esetre volt csak bizonyíték, arra, amikor Kyle hasba rúgta terhesen, ő pedig elment a kórházba. A többi esettel kapcsolatban nem született feljelentés vagy feljegyzés, így azok hivatalosan mintha meg sem történtek volna.

Az esküdtszék a súlyosabb vádban, gyilkosságban találta bűnösnek Frit. A bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, ahonnan leghamarabb tizenhárom év letöltése után szabadulhat.

A tárgyalás után Fri családja megtudta, hogy lehetőségük van fellebbezni, nem túl jók az esélyeik egy enyhébb ítéletre. Steve Cassidy, Fri nagybátyja azonban a fejébe vette, hogy bármi történjék is, megmenti az unokahúgát. Amikor meghallotta, hogy létezik egy Justice for Women (Igazságot a nőknek) nevű szervezet, amelyik olyan nőket képvisel, akiket az erőszakos partnereik megöléséért ítéltek el, azonnal felvette velük a kapcsolatot. Az szervezet egyik alapítója, Harriet Wistrich ügyvéd úgy döntött, elvállalja Fri ügyét.

Az ügyvédnő pszichológusokat és pszichiátereket küldött a börtönbe Frihez. Évek munkájával sikerült elérniük, hogy a nő legalább részben megnyíljon, és őszintén beszéljen a vele történtekről. Még mindig voltak azonban szavak, amelyeket nem volt hajlandó kimondani, események, amikre nem akart emlékezni. Wistrich 2018 augusztusában látta elérkezettnek az időt a fellebbezésre. Az ügyvédnő azzal indokolta a beadványát, hogy új bizonyíték merült fel az ügyben, mégpedig az, hogy Fri Kyle halálának idején PTSD-vel és depresszióval küzdött. Wistrich azzal érvelt, hogy Fri nem volt ura a cselekedeteinek, és traumatikus amnézia lépett fel nála, ezért nem emlékszik arra, ahogy megszúrta Kyle-t, és ezért nem tudta, melyik kést kellene kidobnia néhány másodperccel a szúrás után.

Idén februárban elutasították a fellebbezést. William Davis bíró az ügyet eredetileg tárgyaló bírósággal értett egyet abban, hogy nincs orvosi bizonyíték, ami azt támasztaná alá, hogy Fri ne lett volna ura a tetteinek, hiszen az első tárgyaláson nem adta jelét semmi ilyesminek.

Fri családja tudja, hogy a nőnek bűnhődnie kell azért, amit tett, hiszen elvett egy életet. Azt azonban nem fogadják el, hogy Fri gyilkos. Nem volt sem terve, sem előzetes szándéka arra, hogy megölje Kyle-t, csak rettegett és pánikba esett. Wistrich nem adta fel, újra megpróbálkozik a fellebbezéssel, ezúttal egy három bíróból álló tanácsot kell majd meggyőznie. Ha sikerrel jár, azt próbálja meg elérni, hogy Frit gyilkosság helyett emberölésben mondják ki bűnösnek, enyhítsenek az ítéletén, a büntetésének pedig fogadják el azt az időt, amit már börtönben töltött.

A viszontlátásig

Az ítéletet talán még újra lehet írni, de Fri életét már nem. Ahogy nem lehet visszaadni Kyle életét sem, és semmissé tenni mindazt, amin ők és családjaik keresztül mentek, és fognak még keresztülmenni ez után. Frit nemrég átszállították egy Durham melletti börtönbe. Ha nagy a forgalom, négy óra az út odáig Liverpoolból, így a családja nehezebben látogatja, de mennek, amikor csak tehetik. Ilyenkor mindig a gyerekekről, az aktuális dolgokról beszélgetnek, sohasem a múltról.

Fri pedig még mindig, teljes szívéből szereti Kyle-t. Még egy levelet is írt a halott férfinak a börtönből. Azt írta, nagyon sajnálja, nem is érti, hogyan történhetett, csak magát akarta védeni. Azt írta, mindig szeretni fogja a férfit, és egy napon újra találkoznak majd a paradicsomban. A levél végére egy nagy szívet rajzolt, amit egy fekete tollal színezett ki.

