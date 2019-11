Amíg Budapest lebénult, addig Washingtonban megoldották, hogy ne a helyiek szívjanak Erdogan miatt

Kicsit másképp oldották meg Recip Erdogan, török elnök fogadását Washingtonban, mint a múlt héten Budapesten – ez derül ki a 444.hu cikkéből.

A budapesti vizit útlezárásokat, közlekedési káoszt okozott ezrek számára, különösen Bel-Budán volt kritikus a helyzet, ahol a Margit körútnál hosszú ideig nem lehetett közlekedni rendesen- csak azért, mert Erdogan a Gül Babát készült meglátogatni.

Ehhez képest Washingtonban, nem lihegték ennyire túl a dolgot, amikor november 12-én ott járt Erdogan, mert

úgy igazán csak egy háztömböt zártak le.

A 444.hu szerint „a lezárások mindösszesen egy háztömböt, a Pennsylvania sugárút, a 14. utca, az F utca és a 15. utca által határolt washingtoni Intercontinental The Willard hotel közvetlen környezetét érintik, de ott is csak a Pennsylvania sugárút és az F utca egy rövid szakasza lesz lezárva. Parkolási tilalmat is csupán itt, és a szomszédos háztömb felénél hirdettek ki.”

