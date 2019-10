2020 májusáig biztos marad a határellenőrzés az osztrák-magyar határszakaszon

Németország után Ausztria is meghosszabbítja a határellenőrzéseket a szlovén és magyar határszakaszokon májusig - közölte Wolfgang Peschorn ügyvezető osztrák belügyminiszter kedden az uniós belügyminiszterek luxembourgi tanácskozásán.

A bejelentés előzménye, hogy Németország szeptemberben bejelentette: november 11-től újabb hat hónapra meghosszabbítja a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított ellenőrzést Ausztriával közös határszakaszán.

Peschorn az APA osztrák hírügynökségnek és az ORF közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a körülményekhez alkalmazkodva folytatják a határellenőrzéseket a magyar és a szlovén határon.

A tárcavezető szerint Ausztria – Németországhoz hasonlóan – november közepétől hat hónapra, 2020 májusának közepéig hosszabbítja meg a határellenőrzéseket.

Peschorn hangsúlyozta, hogy az Európa szívében végrehajtott határellenőrzéseknek kedvező hatása van, mérséklik a migrációs mozgásokat és akadályozzák az embercsempészek tevékenységét. Peschorn szerint ezek szükségét az is indokolja, hogy Németország is határellenőrzéseket vezetett be Ausztriával közös határán.

A miniszter nyitva hagyta az ellenőrzések esetleges újbóli meghosszabbításának lehetőségét.

Peschorn elmondta: szlovén és magyar hivatali partnereivel a nap folyamán arról tanácskoztak, hogy Ausztria minden megtesz annak érdekében, hogy a határtérségek lakosaira nehezedő terheket a lehető legalacsonyabban tartsák.

Hozzátette,

ezen felül számos alternatív intézkedéssel próbálják biztosítani azt, hogy az embercsempészek ne szivároghassanak be Ausztriába.

Peschorn újságírói kérdésre sem pontosította, milyen alternatív intézkedésekről van szó, mindössze rendőrségi és határrendészeti intézkedésekre hivatkozott.

Peschorn szlovén hivatali partnere, Bostjan Poklukar azonnal tiltakozott az osztrák döntés ellen.

Világosan meg kell mondani, hogy Szlovénia tiltakozik a döntés ellen

– jelentette ki Poklukar Luxemburgban az STA szlovén hírügynökségnek nyilatkozva.

Úgy vélekedett, hogy a határellenőrzések meghosszabbítása teljességgel szükségtelen és nagy gazdasági károkat okoz. Hozzátette: Ausztria egyelőre nem reagált a szlovén-osztrák vegyes járőrök felvetésére, bár hasonló egységek már járőröznek Szlovénia olasz és horvát határszakaszain.

Kiemelt kép: MTI/Krizsán Csaba