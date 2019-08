Sohasem látott mértékben pusztítják az erdőtüzek a brazil őserdőt

Brazília űrkutatási ügynökségének (Inpe) friss adatai szerint idén megdőlt az erdőtüzekre vonatkozó rekord Amazóniában — számolt be a BBC.

Az Inpe műholdas adatai szerint az erdőtüzek száma 83 százalékkal növekedett 2018 azonos időszakához képest. A bejelentést néhány héttel azután érkezett, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök felmentetette az ügynökség vezetőjét, azt állítva, hogy félrevezető adatokat közölt a brazil erdőirtásokról.

Mi is beszámoltunk az Inpe júliusi jelentéséről, amelyben a műholdas adatok előzetes értékelése után arra figyelmeztettek, hogy a brazil őserdő július első felében ezer négyzetkilométernyinél is több erdőt veszített el, 68 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A bejelentést Bolsonaro erősen kritizálta, majd Németország és Norvégia is megvonta a támogatást az Amazonas Alaptól, amelyet 2008-ban hoztak létre az amazonasi erődirtások elleni küzdelem finanszírozására.

A BBC cikke szerint az erdőtüzek okozta füst miatt volt áramszünet helyi idő szerint hétfőn Sao Paulo városában. A körülbelül egy órán át tartó elektromos kiesést az okozta, hogy az erős szél 2700 kilométeres távolságból is magával vitte az erdőtüzek okozta füstöt.

Amazónia a világ legnagyobb őserdeje, olyan létfontosságú szén-dioxid-tároló, amely lelassítja a globális felmelegedést. A természetvédelmi szakemberek Bolsonarót azzal vádolják, hogy erdőirtásra ösztönzi a fakitermelőket és a gazdálkodókat.

