Brutális módszerrel védi autóját a tolvajoktól egy brit férfi

Ray Taylor ezer volt áramot vezetett a csomagtartó kilincsébe. A furgon többi része nem ráz, de szerinte ez is elég a tolvajok ellen.

A 61 éves villanyszerelő az után szerelte be a rendszert Citroënjébe, hogy 2 év alatt ötezer font (1.8 millió forint) értékű felszerelést loptak ki belőle.

Egy kis áramütést kapnak majd

– mondja Taylor, aki az áram mellé szirénát és hangbombákat is szerelt az autóra, amelyek együttesen 120 decibellel, hozzávetőleg egy Jumbo Jet hangerejével lépnek működésbe, ha valaki be akar hatolni a járműbe – írja a Daily Mail.

A wolverhamptoni férfi megkereste a rendőrséget is, hogy legális-e efféle erőddé alakítani az autóját, a hatóság pedig engedélyezte a bizarr biztonsági rendszert, azzal a feltétellel, hogy az áram veszélyét valahogyan jelzi az autón.

Taylor azóta le is védette találmányát, és 380 fontot (236 ezer forintot) kér azért, hogy másnak is felszereljen egy hasonló rendszert. Így nagyjából 13 eladással vissza is nyeri azt a pénzt, amit az utóbbi években elloptak tőle.

Megoldotta minden problémámat, azóta nyugodtan alszom

– mondta Taylor, akinek korábban a riasztók, szirénák és reflektorok sem védték meg az autóját.