Cicás filterrel közvetített egy kettős gyilkosságról szóló sajtótájékoztatót a kanadai rendőrség

Bocsánatot kért a kanadai rendőrség, miután egyik szóvivőjüknek cicaarca volt egy kettős gyilkosságról szóló sajtótájékoztató élő közvetítésén, a Facebookon. Janelle Shoihet őrmester azt mondja, technikai problémák álltak a háttérben – írja a Sky News.

Az őrmester egy nagy visszhangot kiváltó ügy részleteiről számolt be. A 24 éves, amerikai Chynna Deese, és barátja, a 23 éves, ausztrál Lucas Fowler holttestére múlt héten találtak rá Brit Kolumbia északi részén, egy Alaszkába vezető autóút mellett. A rendőrség gyilkosság gyanújával indított nyomozást. Úgy tűnik, a fiatal pár halála összefüggésben lehet két másik utazó, a 19 éves Kam McLeod, és a 18 éves Bryer Schmegelsky rejtélyes eltűnésével, akiket pénteken láttak utoljára, egy táborhelyen, 500 kilométerre attól a helytől, ahol az amerikai nő, és az ausztrál férfi holtteste előkerült – írja a BBC.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u

— Tyler Dawson (@tylerrdawson) 2019. július 19.