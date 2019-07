Oroszlán mellett csókolóztak, percekkel azután, hogy agyonlőtték

Azt követően fényképeztek le egy csókolózó szerelmespárt, hogy agyonlőttek egy oroszlánt egy szafaritúrán Dél-Afrikában, írja az Independent.

A felvételt a kanadai Edmontonból származó Darren és Carolyn Carter ki is posztolta a közösségi oldalára azzal a megjegyzéssel:

Darren and Carolyn Carter. I hope this kiss makes you famous. pic.twitter.com/V2QUkZq5NB

— Danny Clayton (@DannyjClayton) July 15, 2019