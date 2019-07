Latexfantom terrorizál egy angol falut

Nagy erőkkel keres a helyi rendőrség az angliai Somerset megyében egy férfit, aki rettegésben tart egy kis falut: latex kezeslábasban ugrál elő bokrokból, miközben

a nemi szervét simogatja és liheg.

A latexfantomot jelentő járókelők vegyesen férfiak és nők, tehát a bukolikus vidéket terrorizáló férfitől senki nincs biztonságban.

Az Independent szerint a rendőrség nyomkereső kutyákat és helikoptert is bevetett, hogy megtalálja a latexbe bújt támadót. A latexbe bújt férfi a képernyő mögül viccesnek tűnhet, de ugyanúgy szexuális erőszakot követ el az is, aki közben hülyét csinál magából. A kiváltott hatás is hasonló, mint minden más szexuális erőszak esetében: egy áldozat a BBC-nek elmondta, hogy a latexember támadása óta fél kimenni az utcára, és nem érzi magát biztonságban.

A támadó azután menekült el, hogy a nő sikítani kezdett. Azonban még előtte tudott készíteni egy képet a latexfantomról.