Csak a munkáját végezte a brit nagykövet, Trump az egész országon bosszulhatja meg

Alkalmatlan, megbízhatatlan, inkompetens.

Egyebek mellett ezekkel a jelzőkkel illette Donald Trump amerikai elnököt a hazaküldött diplomáciai jelentéseiben Kim Darroch washingtoni brit nagykövet, a kiszivárgott megjegyzései pedig komoly diplomáciai törést jelenthetnek a két ország gyakran különlegesnek beállított kapcsolatában.

A titkos jelentéseket a Daily Mail hozta le elsőként. A brit lap szerint Darroch arra figyelmeztette a brit kormányt, hogy Trump karrierje „szégyenbe” fut ki, késharcnak nevezte a Fehér Házon belül zajló konfliktusokat. A sajtóhoz eljuttatott feljegyzések 2017 és napjaink között íródtak, és szó volt bennük mindenről az elnök külpolitikájától kezdve a 2020-as újraválasztási tervéig, főként negatív hangvételben.

A nagykövetekre általánosságban jellemző, hogy őszintén írnak a hazaküldött titkosított dokumentumokban, de ezeknek az iratoknak a kiszivárogtatása esetenként nagyobb politikai botrányt kavarhat, mint amennyi haszna van magának az információnak.

A mostani eset is ebbe a kategóriába tartozik, Darroch ugyanis hónapokon át próbálkozott megbízható közelségbe kerülni Trumphoz és a stábjához, hogy stabil alapokra helyezze a két állam viszonyát. És bár csak a munkáját próbálta precízen elvégezni, egy rosszakarója nemcsak őt, hanem az egész brit kormányt kellemetlen helyzetbe hozta.

Kicsoda Kim Darroch? Kim Darroch 1954-ben született, a Durham University-n tanult zoológusnak. 42 éves diplomáciai karrierje során a nemzetbiztonsági kérdésekre és az EU-s ügyekre specializálódott. 2007-ben Brüsszelben dolgozott az Egyesült Királyság állandó uniós képviselőjeként, 2012 és 2015 között David Cameron nemzetbiztonsági tanácsadója volt, kiemelten foglalkozott az Iszlám Állam felszámolásával, az iráni nukleáris fenyegetéssel, a líbiai kormány összeomlásával és a Krím-félsziget elcsatolásával. 2016 januárjában lett Nagy-Britannia washingtoni nagykövete, egy évvel azelőtt, hogy Trumpot beiktatták volna. Ő képviseli az Egyesült Államokban II. Erzsébet királynő és a brit kormány érdekeit is.

May kiállt mellette, Trump szerint nagyképű bolond

Theresa May brit miniszterelnök az ügy kirobbanását követően a szóvivőjével üzente meg, hogy maximálisan megbízik a washingtoni nagykövetben, a szivárogtatást pedig elfogadhatatlannak nevezte.

Az esetet a brit külügyminisztérium egy közleménnyel próbálta elsimítani. Ebben arról írtak:

a britek azt várják el a nagyköveteiktől, hogy őszinte jelentéseket tegyenek az adott ország politikájáról. Ugyanakkor nézeteik nem minden esetben egyeznek a miniszterekével és a kormányéval. De ezért fizetjük őket.

Megjegyezték azt is, hogy a jelentések hangvétele nem megfelelő, de olyan jó kapcsolatot ápolnak Washingtonnal, hogy ezt a nézeteltérést is könnyedén kiküszöbölik majd. Gondolták ők, aztán megszólalt Trump is.

Az amerikai elnök a Twitteren úgy reagált a történtekre, nem is ismeri a nagykövetet, de nem látják szívesen Amerikában. Emellett beleszállt Theresa Maybe is, amiért képtelen volt normálisan kezelni a brexitet:

Megmondtam neki, mit kellene tennie, de egy másik utat választott. A jó hír az Egyesült Királysággal kapcsolatban az, hogy hamarosan új miniszterelnöke lesz.

Trump aztán aludt egyet az egészre, és kedden valódi ámokfutásba kezdett a közösségi oldalán.

Ekkor már azt írta, hogy az Amerikába küldött brit nagykövet egy ostoba ember, akinek arról kellene beszélnie az országának és Theresa Maynek, hogy elszúrták a brexit-megállapodást:

Katasztrófa! Nem ismerem a nagykövetet, de azt mondták nekem, hogy egy nagyképű bolond.



Sok forog kockán

Donald Trump nem hazudtolta meg magát, és belerúgott az ezer sebből vérző szövetségesébe. Az elnök a szivárogtatást kihasználva máris alárendelt szerepbe hozta a következő brit miniszterelnököt, aki alighanem Boris Johnson lesz majd.

Négyszer szúrta el a miniszterelnökséget, most összejöhet neki Boris Johnson régóta szeretne miniszterelnök lenni, s ezért hajlandó volt mindent feláldozni. De eddig valahogy mindig elszúrta. Hátha ötödszörre nem fogja.

Johnson első feladatai közé tartozik majd, hogy helyreállítsa a britek kétség kívül legfontosabb diplomáciai kapcsolatát. Ehhez várhatóan új nagykövetet kell majd küldeni Washingtonba, akinek a személyével Trump is maradéktalanul elégedett.

A britek sorsa egyre inkább függ majd az Egyesült Államoktól, miután elhagyják az Európai Uniót, hiszen a brexittel új szabad kereskedelmi megállapodást kell kötniük Washingtonnal. Trump pedig kiváló helyzetből várhatja a tárgyalásokat, és szakértők szerint kemény alkuba hajszolja majd bele őket, amin a most kialakult helyzet sem valószínű hogy sokat segít majd.

Pedig Darroch csak azt tette, amit tennie kellett. Az általa megfogalmazott jelentésekben olyan dolgokról számolt be, ami mostanáig is mindenki számára egyértelmű volt. A Trump-kormány fertőzöttségéről több könyvben is írtak már, a Fehér Házban uralkodó káoszról pedig rendszeresen beszámol az amerikai sajtó.

Londonban mindeközben hajsza indult a szivárogtatóért, és mostanra több teóriát is gyártottak arról, hogy mi lehetett az érdeke az elkövetőnek:

vagy a Konzervatív Párt egyik Európa-ellenes politikusa tette, hogy egy Trumpot támogató új nagykövet ülhessen Darroch helyére,

vagy a következő kormányból próbálta valaki jelezni Amerikának, hogy a hagyományos, az EU-nak és a nemzetközi intézményeknek behódoló brit diplomaták ideje lejárt,

de a The Sun című brit lap szerint az sem elképzelhetetlen, hogy valaki külföldről próbálja szándékosan aláásni Nagy-Britannia és az USA kapcsolatát.

Bárki is szivárogtatott, azzal biztosan nyerni fog, ha leváltják a Darroch-ot, de ez az új kormány megalakulásáig biztosan nem történik majd meg, mert olyan precedenst teremtene otthon, ami riasztó üzenet lenne a világ többi országában dolgozó brit nagykövetnek. Darroch hivatalosan jövő év elején távozna a posztról, az viszont nem lenne meglepetés, ha az új miniszterelnök még idő előtt eltávolítaná őt a pozíciójából.

A nagykövetkérdés előbb-utóbbi biztosan megoldódik, de hosszú távú negatív következményekkel is számolnia kell Nagy-Britanniának: egyrészt azért, mert veszélybe került az ország megbízhatósága, hiszen titkos dokumentumok szivároghatnak ki belső körökből az egyik legolvasottabb napilapnak, másrészt azért, mert félő, hogy a nagykövetek mostantól nem mernek majd pontos képet adni az országok belügyeiről.

Kiemelt kép: Alberto Pezzali/NurPhoto/AFP