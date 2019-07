Most a német védelmi miniszter nevét dobták be az Európai Bizottság élére

A néppárti Ursula von der Leyen is jelölt az Európai Bizottság élére. Az Azonnali azt írja, hogy a német védelmi miniszter mögé a visegrádi országok és Olaszország is beállna, sőt személyét Emmanuel Macron javasolta, és Németország külön megállapodott róla a V4-ekkel is.

Közben az is kiderült, hogy a Fidesz is jelölt alelnököket a Néppártba. Június elején a párt még azt kommunikálta, hogy a kiváló választási eredménynek köszönhetően nem a néppárti frakció alelnökségére, hanem az Európai Parlament legfajsúlyosabb bizottságainak vezetésére pályázik. Ezzel szemben két fideszest is jelöltek az Európai Néppártba, a 10-es listán ugyanis Járóka Lívia és Kósa Ádám neve is szerepel.

A jelölés is azt bizonyítja, hogy a Fidesz EP-képviselői a párt felfüggesztése ellenére továbbra is teljes jogú tagjai a néppárti frakciónak, vagyis a párt tagjai akár vezető pozíciót is betölthetnek.

kiemelt kép: MTI/EPA/Ronald Wittek