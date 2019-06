Szobrot kap Melania Trump, de aligha örül majd neki

Egy amerikai művész támogatta a helyieket, hogy az amerikai elnökfeleségnek szlovéniai szülővárosa mellett „naiv” szobrot állíthassanak.

A polgárpukkasztó amerikai street art-művész, Brad Downey Európában is jól ismert, régóta Berlinben él. Nemrégiben egy berlini kiállítására is készített már egy „emlékművet” Melania Trumpnak, az amerikai elnök szlovén születésű feleségének. Most azonban szintet lépett az utcaművész, tulajdonképpen nem is a saját alkotásával: ljubljanai kiállításával párhuzamosan, várhatóan július 5-én avatják fel Melania szülővárosának, Sevnicának a közelében az elnökfeleség „szobrát”, amit láncfűrész segítségével állított elő egy helyi mesterember és egy ottani szobrász.

A szülőváros, Sevnica eddig is nagy üzletet csinált abból, hogy Melania onnan származik, hiszen fellendült a turizmus – különösen amerikaiak látogatják a kistelepülést. Ám az ottani hatóságok talán nem voltak annyira boldogok az elnökfeleséget kigúnyoló szobortól, így a közeli Rožno pri Sevnici helység határában egy domboldalon állítják majd fel a fából készült műalkotást.

A szlovén internetes újság, a Siol.net szerint ez lesz az első köztéri szobra Melania Trumpnak. A lap szerint az amerikai művész szponzorálta azt a helyi művészeti projektet, amelynek során láncfűrésszel csináltak egy szobrot, és ezt elnevezték Melaniának. Aki a szobrot látja, annak azért jelentős képzelőerőre van szüksége, hogy az elnökfeleségre asszociáljon, de a szlovéneknek láthatóan nemcsak humora, hanem fantáziája is van. Mindenesetre a szobrot a szakértők a „naiv művészet” irányzatába sorolták be.

A szoboravatás július ötödikén lesz tehát Sevnica mellett, de Downey kiállítása már negyedikén megnyílik Ljubljanában. A tárlaton látható lesz Downey „emlékműve” is Melaniáról, de Ronald Reagan néhai amerikai elnök sajtószobáját is berendezik a kiállításra. Downey híres arról, hogy hétköznapi dolgokat állít be művészinek, a posztmodern és Banksy hatása egyaránt érezhető művein – a róla szóló művészettörténeti elemzések szerint.