Meghalt a fogamzásgátló magyar származású feltalálója

102 éves korában hunyt el George Rosenkranz.

George Rosenkranz egyike volt annak a három vegyésznek, akik megalkották az első fogamzásgátlót – írta az nlc.hu a The Times of Israel alapján. Rosenkranz 1916-ban Budapesten született. Svájcban tanult vegyésznek, 1940-ben doktorált. Hat nyelven beszélt, a II. világháború idején a nácik elől menekült Kubába.

Két társával fejlesztette ki a Norethindront, amit előbb termékenységi kezelésekhez használták, majd ötéves kísérletezés után bebizonyították, hogy a fogamzásgátlásban is alkalmazható. A The New York Times emlékeztetett rá, milyen komoly áttörést jelentett, amikor a peteérést mesterségesen sikerült befolyásolni. 1951. október 15-én (Rosenkranz, Carl Dierass és Luis E. Miramontes) oldották meg a rejtélyt.

A magyar származású vegyész több száz tudományos publikációt írt, 150 szabadalom fűződik a nevéhez. Nagy szerepet játszott a kortizon nevű gyógyszer előállításában is, amit a reumatoid artritisz nevű autoimmun betegség kezelésére használnak.

George Rosenkranz a háború után a Syntex gyógyszeripari laboratórium igazgatója, majd elnöke lett. Kiváló bridzsjátékos volt, bajnokságokat nyert, 15 bridzskönyv fűződik nevéhez. 1984-ben egy washingtoni bridzsversenyről elrabolták feleségét, akit csak egymillió dollárért engedtek el. A tetteseket elfogták. A tudóst kaliforniai otthonában érte a halál, Felesége, két, még életben lévő fia és kilenc unokája gyászolja.