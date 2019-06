Pokoli hőséggel ad ízelítőt Európának a klímaváltozás abból, mit tartogat még

Alig néhány napja köszöntött be a csillagászati nyár, a nyugat-európai országokra máris rendkívüli hőhullám csap le. A hőmérséklet több helyen a 40 Celsius-fokot is tartósan meghaladhatja, de a magas páratartalom miatt ennél is magasabb hőérzete lehet az embereknek. Olyan rekordok dőlhetnek meg június végén, amiket korábban júliusban és augusztusban mértek csak.

A várható pokoli hőség miatt Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban is hőségriasztást adtak ki. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy tartózkodjanak a napközbeni megerőltető tevékenységektől, igyanak elegendő vizet és ne menjenek a napra.

A tűrhetetlen meleg az előrejelzések szerint péntekre csúcsosodik majd ki, ezért már most elkezdtek készülni a lehető legrosszabbra.

Franciaországban az oktatási minisztériumnak a történelem során először el kellett halasztania a hét második felére kiírt, a 9. osztályosok számára kötelező Brevet elnevezésű vizsgát. Párizsban minden időst és beteget arra biztatnak, hogy igényeljék azt a szolgáltatást, amely rendszeres telefonhívásokkal ellenőrzi a segítségre szorulók állapotát.

A Twitteren az elmúlt napokban rengetegen megosztották a június 27-re előrejelzett francia hőtérképet, amely rendkívül hasonlít Edvard Munch norvég expresszionista festő leghíresebb alkotására, A sikoly című festményre.

A francia meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy Párizsban és Lyonban is megközelítheti a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet, amire még soha nem volt példa júniusban. A fővárosban 48 vízpermetet helyeztek ki, hogy a járókelők szükség esetén le tudják hűteni magukat. Meghosszabbították az uszodák és a parkok nyitva tartását, valamint hűsölőszobákat alakítottak ki középületekben

Franciaországban júniusban 1947 óta csak egyszer fordult elő hasonló hőhullám, mégpedig 2005-ben. De a mostani jóval intenzívebb lesz.

Könnyen elképzelhető az is, hogy megdől az országos abszolút melegrekord. Ez 44,1 Celsius-fok, amit 2003. augusztus 12-én mértek. Nîmes és Carpentras városában péntekre most 45 Celsius-fokot jósolnak.

Lower Rhone valley in the South is prime candidate to beat France’s national all-time record high temperature (for any month) of 44.1°C https://t.co/urGhkFBkeW

— Kees van der Leun (@Sustainable2050) 2019. június 24.