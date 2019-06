Százezrek tüntettek „a büszke homofób” elnök ellen a Sao Pauló-i melegfelvonuláson

Százezrek vettek részt vasárnap a Sao Pauló-i melegfelvonuláson és tüntettek Jair Bolsonaro brazil elnök ellen. A felvonuláson jelen volt Mel C énekesnő is, a brit Spice Girls popegyüttes tagja is.

Az LGBT-közösség tagjai a Stonewall Inn nevű, New York-i melegbárban 1969-ben történt rendőri razziára és az azt követő, hónapokig tartó zavargásokra emlékeztek meg, amely eseményt a melegjogi mozgalom kezdetének tekintik.

A Sao Pauló-i az egyik legnagyobb melegfelvonulás a világon.

Bolsonaro elnök ismételten lekezelően nyilatkozott a homoszexuálisokról. Egy alkalommal arról beszélt, hogy inkább veszítené el a fiát egy közlekedési balesetben, mintsem, hogy a gyermeke meleg legyen. A dpa német hírügynökség szerint egyik interjújában „büszke homofóbnak” nevezte magát.

Ha látom, hogy két férfi csókolózik az utcán, megverem őket

– hangoztatta akkor.

Melegjogi aktivisták szerint Bolsonaro kijelentései fokozhatják a homoszexuálisok elleni erőszakot Brazíliában. 2017-ben 445, 2018-ban 420 embert öltek meg homoszexualitása miatt Brazíliában. Bolsonarót 2019 január elsején iktatták be elnöki hivatalába, az elnöki kampánya pedig előző év második felében folyt, így az idei statisztikákból látszik majd, hogy valóban nőttek-e az erőszakos cselekmények az LGBT-közösség tagjai ellen az elnök homofób kijelentései nyomán.

Kiemelt kép: Miguel SCHINCARIOL / AFP