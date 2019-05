Észak-Koreai disszidensek: Ha csak az állam utasításait követed, éhen halsz

Mindennapos küzdelem az élet az észak-koreai emberek számára a megfosztás, a korrupció és az elnyomás ördögi köre miatt, derül ki az ENSZ friss riportjából.

Eszerint Kim Dzsongun kormányának vállalhatatlan gazdaságpolitikája arra kényszeríti a lakosokat, hogy küzdeniük kell a legalapvetőbb szükségletekért is, írja a BBC.

A The Price is Right névre hallgató riportban 2017 és 2018 között 214 észak-koreai disszidens mesél az addigi életéről.

Ők arról beszéltek, hogy az 1990-es évek óta az állami elosztórendszer összeomlásával a lakosság háromnegyedének nem jut elegendő élelem a túléléshez.

Ha csak az állam utasításait követed, akkor éhen halsz

– mondta az egyikük.

A legtöbben ezért a jogilag szürke zónához tartozó piacokon vásárolnak, de itt kenőpénzt kérnek tőlük a hivatalnokok. Akik itt próbálnak pénzhez jutni, börtönbüntetésre számíthatnak. Hatványozottan igaz ez a nőkre. Mindeközben a tehetősebb állampolgárok mindent megúszhatnak, még a gyilkosságokat is.

Észak-Koreában jelenleg becslések szerint 10,1 millió ember nem jut elegendő élelemhez, az elmúlt évtized legrosszabb betakarítási időszaka miatt pedig további egymillió tonnával csökkent a rendelkezésre álló élelmiszermennyiség.

A rezsim meglehetősen dühösen reagált a riportban leírt vádakra, mondván kitaláció az egész és a disszidensek a semmiből jött információkat adnak át.

Kiemelt kép: KIM Won Jin / AFP / Europress