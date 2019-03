Mostantól Jimmy Carter minden idők leghosszabb életű amerikai elnöke

Amikor 2018 novemberében meghalt George H. W. Bush, nem egyszerűen egy volt amerikai elnök távozott az élők sorából, de egy rekordtartó is, addig ugyanis ő volt a legidősebb elnök az ország történetében.

2019. március 22-én azonban 94 évesen és 172 naposan Jimmy Carter elvette tőle ezt a címet. Az Egyesült Államok 39. elnökének fehér házi tevékenysége eltörpül Bush-é mellett, és bár az Independent korábban úgy jellemezte, hogy

Carter jobb lett magánembernek, mint amilyen elnök volt,

azt nem lehet elvitatni tőle, hogy a békefenntartói és humanitárius tevékenységének hála az egyik legsikeresebb exelnök az amerikai történelemben.

Ifjabb James Earl Carter 1924. október 1-jén született a Georgia állambeli Plainsben. A szülei földimogyoró-termesztéssel foglalkoztak és a déli államokban általános szegregáció ellenére mélyen elítélték a rasszizmust. Ezt a hozzáállást örökölte legidősebb gyerekük, Jimmy is.

Carter hét évet szolgált a haditengerészetnél, majd leszerelése után beszállt a családi vállalkozásba. Politikai karrierje 1963-ban kezdődött, amikor beválasztották az állami szenátusba.

1971-ben Georgia kormányzója lett, 1974-ben pedig bejelentette, hogy megpályázza a Demokrata Párt színeiben indul az elnökjelöltségért. A kampány során több mint 30 államban járt és kampányfogásként földimogyorót is osztogatott.

A Watergate-botrány megtépázta a Republikánus Párt népszerűségét, ez pedig Carter malmára hajtotta a vizet, aki 1976-ban legyőzte Gerald Fordot az elnökválasztáson.

Az új elnök egyik első intézkedéseképpen teljes amnesztiát adott azoknak, akik a vietnami háború idején a behívó ellenére sem álltak be a hadseregbe.

Carter 1946-ban vette el feleségül Rosalynn Smith-t, akitől három fia és egy lánya született. A fenti képen a lányával látható.

Folyamatos párbeszédre törekedett a kommunista blokk országaival, 1978-ban pedig visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát, amelyért 1996-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal.

Bár elnöksége nem volt annyira jelentős, mint több kollégájáé, az ő nevéhez kapcsolódik egy fontos egyezmény, a SALT-2 aláírása, amely korlátozta az USA és a Szovjetunió által birtokolható támadófegyverek mennyiségét.

1981-ben újra indult az elnökségért, rosszul sikerült kampánya azonban csúfos vereséget hozott és Cartert a republikánus Ronald Reagan követte a Fehér Házban.

Az elnöki munkája után nem vonult vissza, hanem energiáját más célokra fordította: rendszeresen részt vett a nemzetközi kapcsolatok elősegítésére irányuló találkozókon, illetve aktív segítője lett a rászorulóknak házakat építő Habitat for Humanity segélyszervezetnek.

Jimmy Carter továbbra is aktív, még tavaly is, 94 évesen segített a Habitat for Humanity-nek házat építeni, 2002-ben megkapta a béke Nobel-díjat, előadásokat tart, 2018-ban pedig a többi még élő elnökkel együtt részt vett idősebb George Bush búcsúztatásán. Jimmy Carter egy rekordot már korábban megdöntött: ő az a volt elnök, aki hivatali ideje után a legtovább élt (eddig több mint 38 év).