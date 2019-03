Lángol Párizs híres temploma

Kigyulladt a párizsi Saint-Sulpice-templom – számol be az RT. A tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.

A helyi sajtó szerint a templom fából készült kapuja gyulladt ki, a tűzben az ablakok is megsérültek, a további károk azonban nem jelentősek. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet.

A lángoló templomról több videó is megjelent a közösségi oldalakon.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w

— lil g (@lili_gasparr) 2019. március 17.