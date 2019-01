Amerika hozzáférést biztosít Guaidónak a venezuelai bankszámlákhoz

Az összegek abban segíthetik az ellenzéket, hogy megnyerje a hadsereg Maduróhoz hű tagjainak támogatását.

Washington hozzáférést biztosít a venezuelai vagyon amerikai bankokban tartott egyes számláihoz az Egyesült Államok által Venezuela ideiglenes államfőjeként elismert Juan Guaidónak – jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium.

A tárca közlése szerint Guaidó a jegybank szerepét betöltő központi tartalékrendszer (Fed) New York-i részlegénél és más, az Egyesült Államok által biztosított bankoknál kapta meg a felhatalmazást ottani venezuelai vagyonok felhasználásához.

A felhatalmazásról még pénteken született meg a döntés és a venezuelai kormány vagy a venezuelai jegybank tulajdonában lévő egyes számlákra vonatkozik.

„Ez a felhatalmazás segíti majd a törvényes venezuelai kormányt, hogy a nép érdekében megóvja majd ezt a vagyont” – fogalmazott közleményében Robert Palladino amerikai külügyi szóvivő.

Juan Guaidó a The Wall Street Journal című lap keddi számában közölt interjújában – amely a venezuelai fővárosban, Caracasban készült – a többi között azt hangsúlyozta, hogy szerinte a változások „békésen és alkotmányos úton” fognak lezajlani. Az ellenzéki politikus elmondta: az amerikai intézkedéseknek köszönhetően azonnal hozzáférhet mintegy 500 millió dollárhoz, és arra számít, hogy ezt követően további összegek felhasználására is felhatalmazást kap. A lap megjegyezte: a most felszabadított összegek segíthetik az ellenzéket, hogy megnyerje magának a hadsereg Nicolás Maduro elnökhöz még mindig hű tagjainak támogatását.

A venezuelai politikus a lapnak cáfolta, hogy tárgyalások folynának az ellenzék és a Maduro-rendszer között. „Nem tárgyalások vannak, hanem kérések” – fogalmazott. Azt jósolta, hogy a hadsereg Madurónak nyújtott támogatása már nem tart sokáig, mert a katonák családjai is ugyanazokkal a gazdasági nehézségekkel néznek szembe, mint a venezuelai lakosság. (MTI, fotó: Europress – Federico PARRA / AFP)