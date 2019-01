Még mindig nem kizárt, hogy életben van a 10 napja kútba esett kisfiú

– erről beszélt Ángel García Vidal, a kútba esett kisfiú kimentésére felállított csapat vezető mérnöke szerdán, miután továbbra sem sikerült áttörést elérni a kétéves gyermek utáni kutatásban.

Julen Rosello még január 13-án esett be a jelöletlen nyílásba, amikor egy birtokon sétált szüleivel Totalán városában Málaga tartományban.

A kút átmérője meglehetősen keskeny, mindössze 25 centiméter, de több mint 100 méter mély, és ez jelenti a legnagyobb kihívást a gyerek megtalálásában.

Rescue services trying to reach a two-year old boy who fell down a well hole in Totalan, Málaga (Andalusia) yesterday. This photo being broadcast by media. Parents have said they heard him cry inside. pic.twitter.com/89iYcJ9JuX

A mentőcsapat tagjai először azt tervezték, hogy kiszélesítik a járatot, de az ötletet hamar elvették, mert félő volt, hogy a törmelékek a gyerek fejére hullanak, aminek életveszélyes következményei lehettek volna. Ezért azt találták ki, hogy a kúttal párhuzamosan lyukat fúrnak a Földbe.

A munkálatokat több tényező is rendkívül megnehezítette. Az érintett domboldal egyenetlen, ezért a tonnás munkagépeket nem volt egyszerű a helyszínre vinni, ráadásul a terveket többször is módosítani kellett a terület egyedi adottságai miatt. Mivel a terepről egyáltalán nem álltak rendelkezésre geológiai adatok, a fúrás során sokszor problémákba, egészen pontosan kőkemény gránitba ütköztek.

Ahhoz, hogy egyáltalán fúrni tudjanak, előbb 30 métert el kellett bontani a domboldalból, mert még a gépek nem lettek volna képesek 50 méteres mélységnél lejjebb haladni. A durva kőzetet a szerkezeteknek majdnem egy hétbe telt teljesen átütni, végül szerdán érték el a megfelelő mélységet. A folyamatot ezen a ponton tovább lassította, hogy a lyuk a vártnál szűkebbre sikerült, ezért ki kellett szélesíteni azt.

ANALYSIS: Why did they spend 6 vital days to lower the slope with 30 meter in #Totalan? It's because the boring machine (MAIT 260) can with the used drill go no deeper than 50 meters. They want to reach the stop at 70+ meters of depth, so they needed to lower the slope. #Julen pic.twitter.com/MYVU1OiAW5

