Trump nagyon titkolni akarta, mit beszélt Putyinnal

De most azt ígéri, nyilvánosságra hozza a leiratokat.

A Washington Post szombaton írta meg, hogy Donald Trump mindent megtett, hogy elrejtse Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásainak tartalmát. A lap szerint magas beosztású Fehér Házi tisztviselők sem férhettek hozzá a részletekhez, és megesett, hogy az elnök lefoglalta a beszélgetést fordító tolmács jegyzeteit is, miután nála érdeklődtek, mi hangzott el pontosan. A cikkben írnak a 2017-es hamburgi, és a tavaly nyári helsinki találkozóról is, amelyen – szokatlan módon – nem lehetett jelen más a két vezetőn és tolmácsaikon kívül.

Trump egy tévés telefoninterjúban reagált, ahol “puszta kitalációnak” és “felháborítóan pontatlannak” nevezte a Washington Post cikkét. Állítása szerint ő nem próbál semmit titokban tartani, és bármikor szívesen nyilvánosságra hozná a helsinki tárgyalás részleteit, “nem is érdekelhetné kevésbé” a dolog. Szerinte a Washington Post amúgy is csak a lapot is kiadó Amazon-tulajdonos, Jeff Bezos lobbiérdekeit szolgálja, és majdnem olyan rossz, mint a New York Times.

A másik lap emlegetése nem véletlen. Mindez ugyanis nem sokkal azután történt, hogy a New York Times megírta: az FBI már 2017-ben, James Comey FBI-igazgató kirúgása után nyomozást indított, hogy kiderítse, Trump nem dolgozik-e titokban az oroszoknak. Az általuk kezdett nyomozást később az elnökválasztási kampány állítólagos orosz befolyásolását vizsgáló Robert Mueller különleges ügyész vette át, de azt nem tudni, hogy figyelembe veszi-e a kémelhárítási szempontokat. Ahogy az sem tisztázott, hogy a nyomozást megindító FBI-ügynökök nem lépték-e át a hatáskörüket – írta a lap.

