Sms-ben értesítik válásukról a szaúdi nőket

Újabb „nagylelkűség” a koronahercegtől.

Ezentúl sms-ben értesítik a szaúdi bíróságok a nőket válásukról – tudósít az AFP hírügynökség. Az intézkedésre azért van szükség, mert gyakran előfordult, hogy a férfiak „elfelejtették” tájékoztatni feleségüket a házasság felbontásáról. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint a nők ezentúl interneten keresztül a válással kapcsolatos dokumentumokat is megnézhetik.

Szaúd-Arábia a nők számára a világ egyik legelnyomóbb állama, bár az országot a gyakorlatban irányító Mohamed bin Szalmán koronaherceg több engedményt is tett. Június óta például nők is vezethetnek autót, és már stadionokba is beléphetnek, a munkavállalásukat pedig nagyobb mértékben ösztönzik. De hogy ne feledkezzenek el arról, hogy mindez uralkodói kegy, a lépésekkel egyidőben nőjogi aktivistákat tartóztattak le.

A királyságban továbbra is minden nő felett egy férfi gyám rendelkezik, akinek döntési joga van a nő életét érintő kérdésekben. A Guardian felidézi, hogy vasárnap a bangkoki repülőtéren fogtak el egy 18 éves szaúdi nőt, aki Ausztráliába próbált menni, hogy menedékjogot kérjen, elmondása szerint ugyanis testi és lelki bántalmazásnak van kitéve családja részéről. A hatóságoknak azt mondta: ha hazatoloncolják, meg fogják ölni.