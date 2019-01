Összekeverték Orbánt az amerikai külügyminiszterrel

A brazil kormány Twitter-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen az új elnök, Jair Bolsonaro és felesége Orbán Viktor társaságában látható. Ebben eddig nincs semmi különös, csakhogy a fotóhoz a következő szöveget írták: „Mike Pompeo amerikai külügyminiszter találkozott az új brazil elnökkel, Jair Bolsonaróval a beiktatási ünnepségén. Tudta, hogy az Egyesült Államok Brazília második legnagyobb kereskedelmi partnere, valamint a brazil kész- és félkész áru exportjának fő célpontja?”

A hibára az Egyesült Államok brazíliai nagykövetsége hívta fel a figyelmet, akik a következőt válaszolták a bejegyzésre: „Köszönjük ezt a nagyszerű tweetet, ami kiemeli az országaink közti szoros kapcsolatot, de ezen a képen nem Pompeo miniszter van”.

Thank you so much for this great tweet highlighting the strong relations between our two countries, but the photo is not of Secretary Pompeo. 😉

