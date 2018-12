Lecsapott az igazi Grincs

A zöld lénynek öltözött férfi és társai egy hatalmas Mikulás-sapkát loptak le egy észak-angliai szoborról. Igaz, korábban ők is helyezték fel a fejfedőt.

A csapat a 20 méter magas gatesheadi szobrot, az Angel of the North-ot mászta meg szenteste – írja a Metro. Előbb felhelyeztek egy hatalmas Mikulás-sapkát az alkotásra, utóbb pedig ígéretet tettek rá, hogy el is távolítják majd a fejfedőt.

Az akcióba azonban tettek még egy csavart: az egyik férfi a sapkalopás alkalmából Grincsnek öltözött.

A mutatvány igencsak elnyerte a helyiek tetszését, még a gatesheadi tanács is üdvözölte az akciót.

Ez volt a hetedik alkalom, amikor a csoport megpróbált fejfedőt tenni a szoborra. Korábban különböző tényezők, például a rossz időjárás és a túl kicsi sapka akadályozta meg a terv megvalósítását.

A fejfedőt tíz ember öt kisteherautó, illetve számos kötél és horgászzsinór segítségével helyezte fel. Összesen 90 fontot (nagyjából 32100 forintot) költöttek a sapka anyagára.

Nem ez volt az első alkalom, amikor a szobrot 20 éves története során feldíszítették. 1998-ban néhány Newcastle-szurkoló helyezett el egy hatalmas Alan Shearer-mezt rajta, 2015-ben pedig egy cég tett fel egy hirdetést az alkotásra. A vállaltnak utóbb elnézést kellett kérnie az akcióért.