Sikító utasok figyelmeztették a stewardesseket, hogy baj van

Rettenetes pillanatokat élt át az a 166 utas, aki a Frontier Airlines járatán Las Vegasból Tampába (Florida) szeretett volna utazni november 30-án a reggeli órákban.

A történteket számos utas megörökítette valamilyen formában, mi most Joseph Pfeifer Instagram-posztjából idézünk. A bejegyzésben azt írja, a tizenegyedik házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni feleségével, Mandyvel és

soha nem fogják elfelejteni ezt a napot.

A gépnek majdnem a leghátsó részében ültek. Pfeifer azt írja, hogy a pillanatban, amikor elhagyták a kifutópályát, észrevett egy fémdarabot, ami elszállt mellettük, és ez bizony igencsak vészjósló volt.

Ezek után a motort borító fém darabonként vált le a gépről.

A légi utaskísérő kétségbeesetten rohant a pilótához, hogy értesítse a történtekről, és arról, hogy füstszagot is lehetett érezni.

A gép visszafordult, és tizenöt perc múlva kényszerleszállást hajtott végre indulási pontján, a Las Vegas-i repülőtéren. Mentő- és tűzoltóautók várták a leszállópályán.

Az alábbi képekből és felvételekből jól látszik, mi volt az a látvány, amitől ennyire megijedtek az utasok.

