Chuck Norris nagyon boldog, hogy találkozhatott Orbánnal

Miután Orbán Viktor képet és videót is posztolt Facebook-oldalára Chuck Norrisszal való találkozásáról, az akciósztár Twitteren emlékezett meg az eseményről, mégpedig a Washington Post írását linkelve.

Mint írta, feleségével Budapesten sok új baráttal találkoztak és megtiszteltetésnek érzik, hogy a magyar miniszterelnökkel is eltölthettek egy kis időt.

Gena and I spent time in Budapest meeting many new friends and honored to spend time with Hungarian prime minister Viktor Orban.

Thanks to everyone at Hungarian Baptist Aid for your invitation and hospitality. God bless, Chuck Norris https://t.co/GUxg6TGbHd

— Chuck Norris (@chucknorris) November 29, 2018