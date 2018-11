Brutális dugó az amerikai autópályán

Csütörtökön tartják Amerikában a Hálaadás Napját, úgyhogy szokás szerint az emberek nagy része autóba ült, hogy meglátogassa szeretteit. A CNN videóján elég jól látszik, hogy az egyszerre elinduló embertömeg okozott némi fennakadást az utakon, az alábbi felvétel például a kedd esti forgalmat mutatja Los Angelesben.

Aerial footage shows traffic gridlock Tuesday night on the 405 Freeway in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins.

Follow along here for live traffic updates from across the US throughout the holiday weekend: https://t.co/VcSBHaqXQd pic.twitter.com/XE27JJQBls

— CNN (@CNN) November 21, 2018