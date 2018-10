Felemás győzelmet arathat Orbán lengyel barátja

A Jog és Igazságosság több helyen győzött, de Varsót elbukta.

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt áll nyerésre országos szinten a vasárnap este befejezett lengyel helyhatósági választások első fordulója után. Több helyi önkormányzatot viszont továbbra is az ellenzék irányíthat.

A szavazófülkéket elhagyók körében végzett exit poll adatak szerint a PiS összességében a szavazatok 32,3 százalékát kapta. Az ellenzéki Polgári Platform (PO) és a Modern (Nowoczesna) választási szövetsége, a Polgári Koalíció (KO) 24,7 , a szintén ellenzéki Lengyel Parasztpárt (PSL) 16,6 százalékot kapott.

Több helyen a KO és a PSL feltehetőleg koalíciókat köt.A részvételi arány 51,3 százalékos volt, ami rekord magas eredmény a rendszerváltás utáni helyhatósági választások történetében.

Kilenc vajdaságban győzött a Jog és Igazságosság (PiS), a Polgári Koalíció (KO) hét vajdaságban kapta a legtöbb szavazatot. Az IPSOS által készített exit poll eredmények szerint a PiS a hagyományosan konzervatív keleti vajdaságokban kapott nagyobb támogatást és nyugatabbra fekvő Alsó-Sziléziai vajdaságban is nyert. Ellenzéki tömörülések viszont egyes vajdaságokban többségi koalíciót köthetnek.

Exit poll a főpolgármester-választásra vonatkozóan is készült. Ennek alapján hat helyen, így Varsóban is a KO jelöltje győzött. Katowicében a PiS által is támogatott független jelölt nyert. Három nagyvárosban (Krakkó, Gdansk, Kielce) második fordulót kell tartani, ott a jelöltek egyike sem szerezte meg a szavazatok több mint 50 százalékát.

Kiemelt kép: Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke szavaz Varsóban

MTI/EPA-PAP/Tomasz Gzell