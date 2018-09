Ötvenmillió Facebook-felhasználó fiókját törhették fel ismeretlen támadók

Ha önnek is újra be kellett lépnie, az ezért volt.

A banki adatainkat is benyúlná a Facebook

Csaknem ötvenmillió Facebook-felhasználó fiókja felett szerezhettek irányítást ismeretlen támadók – jelentette be pénteken délután a közösségi portált üzemeltető vállalat.

Az incidenst a hét elején fedezték fel, és megállapították, hogy a támadók egy biztonsági rést használtak ki, amely azt a funkciót érinti, amelyen keresztül a felhasználók megnézhetik, hogy kívülállók mennyit látnak a profiljukból. Ezt a funkciót a történtek hatására átmenetileg felfüggesztették.

A Facebook értesítette a hatóságokat, de egyelőre saját vizsgálatuk elején tartanak – nem tudják, honnan érkezhetett a támadás és milyen kiterjedésű volt. Pénteken biztonsági intézkedésként több mint 90 millió érintett felhasználót kiléptettek a rendszerből, nekik újra be kellett lépniük felhasználói fiókjukba. Jelszavakhoz nem fértek hozzá a támadók, így a tájékoztatás szerint nincs szükség a felhasználók részéről további intézkedésre.

A vállalat részvényei mindenesetre a péntek délutáni kereskedés során 3 százalékot veszítettek értékükből. (The New York Times, The Guardian, CNET, illusztráció: Europress – Drew Angerer/Getty Images/AFP)