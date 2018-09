Újra megnyílt a 2001. szeptember 11-én lerombolt metrómegálló

A New York-i metró 1-es vonalán található Cortlandt Street megállót is maga alá temették a terroristák által lerombolt World Trade Center ikertornyainak romjai. Most, tizenhét évvel később újra megnyílt a WTC Cortlandt névre átkeresztelt állomás a nagyközönség számára, szombaton napközben futottak be az első vonatok.

„A WTC Cortlandt több mint egy új metrómegálló” – fogalmazott közleményében a New York-i tömegközlekedési hatóság, a Metropolitan Transportation Authority elnöke, Joe Lhota, aki szerint az állomás „megtestesíti a New York-iak elhatározását, miszerint helyreállítják és fejlesztik a teljes World Trade Center körzetet”.

Az új állomás 181.8 millió dollárba került, és egy teljesen új födémet kellett hozzá építeni, a síneket pedig 365 méter hosszan kellett helyreállítani. Az építkezés 2015-ben kezdődött, és az újjáépült állomást egy fehér márványból készült mozaik is díszíti, melyen az USA függetlenségi nyilatkozata és az ENSZ emberi jogokról szóló 1948-as nyilatkozata olvasható.

(BBC)

Borítófotó: Christina Horsten/dpa/afp