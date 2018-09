Lövöldözés Cincinnatiban, több áldozat is lehet

A Vice azt írja, több áldozata is lehet egy lövöldözésnek az Ohio állambeli Cincinattiban. Több lövést hallottak reggel kilenc körül a belvárosi Fifth Third Bankban.

Négy embert szállítottak a University of Cincinnati orvosi központjába. Az egyik helyi politikus áldozatokról is írt, majd később azt írta, öt embert lőttek meg, köztük a lövöldözőt is, aki nem halt meg, de válságos állapotban van.

Image from Snapchat that appears to show an officer pointing a gun at a suspect with 2 officers hiding behind a white van. The suspect cannot be seen in the image. #Cincinnati #FountainSquare pic.twitter.com/47YpulUYOJ

