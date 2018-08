Meghalt a világsztárokat inspiráló koreográfus, Lindsay Kemp

80 éves korában, az olaszországi Livornóban meghalt Lindsay Kemp, angol táncos, koreográfus, pantomimművész, aki filmszínészként is ismert volt. Kemp gyerekkorától táncosnak készült, és már a hatvanas évek elején megalapította a saját tánctársulatát, és újító szemléletű, a pantomimot és a klasszikus balettot is keverő táncművészete néhány év alatt komoly hírnevet szerzett. A fiatal David Bowie és Kate Bush is Kemp tanítványai voltak, és Bowie 1972-ben vissza is adta a kölcsönt azzal, hogy Kempet bízta meg egy londoni nagy koncertje koreografálásával, sőt, táncosként szerepelt is a műsorban. Később Kemp szerepelt Bowie John, I’m Only Dancing című klipjében is, mint ahogy Bush-sal is dolgozott együtt.

Lindsay Kemp szerepelt több filmben is, melyek közül talán a kultikus Wicker Manben (A vesszőből font ember) nyújtott alakítása a legismertebb. A homoszexualitását nyíltan vállaló művész 1979-ben hagyta el Nagy-Britanniát, és először Spanyolországba, majd Olaszországba költözött, ahol több táncos művet állított színpadra, a legutolsót 2016-ban, két évvel ezelőtt. Olaszországban nagyon népszerű volt, 2015-ben kitüntetést is kapott az olasz kultúráért végzett tevékenysége miatt.

(Euronews, Metro)

Borítókép: Venturelli/Getty Images