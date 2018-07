Sérültekről egyelőre nincs hír.

A New York Times cikke szerint csütörtök reggel robbanás történt Pekingben, az amerikai nagykövetség közelében. A szemtanúk szerint füst árasztotta el a levegőt. A környéken több követség is van, itt működik az indiai, az izraeli és a dél-koreai külképviselet is.

A közösségi médiában több videó is megjelent a robbanás utáni pánikról:

Sérültekről egyelőre nincsenek információk. A képviselet szóvivője a CNN hírtévének azt mondta, hogy egy kisebb robbanószerkezet lépett működésbe a követségnél, közel a központi épületegyütteshez, és csak a robbantást végrehajtó személy sebesült meg. Egyes hírügynökségi jelentések szerint a robbanásban károk keletkeztek egy rendőrautóban.

Individu brengt explosief tot ontploffen aan Amerikaanse ambassade in Peking https://t.co/baarX8x8KI pic.twitter.com/jOY3oHAexj — HLN.BE (@HLN_BE) July 26, 2018

A Global Times, a Kínai Kommunista Párt egyik lapja egy szemtanúra hivatkozva arról ír, hogy a délelőtti órákban a rendőrök az épület elől elvittek egy nőt, aki benzint locsolt magára.

A BBC helyszínen lévő tudósítója szerint már helyreállt a rend az amerikai nagykövetségen, sokan már vízumért állnak sorba. Az esettel összefüggésben hírügynökségek megemlítik, hogy Kína és az Egyesült Államok között nemrégiben kereskedelmi vita bontakozott ki, de az Egyesült Államok továbbra is nagyon népszerű utazási, oktatási és kivándorlási célpontja a kínai állampolgároknak.

Cikkünket frissítjük.