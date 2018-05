Technoforradalmárok és szélsőjobbosok néznek farkasszemet

Egy méretes rendőri razziából előbb bulitüntetés, majd radikálisok fenyegetése lett. Feszült a helyzet Grúziában, már az elnök is nyugalomra int. A felszínen a drog liberalizációja van, de a mélyben a nyugatos fiatalok és a konzervatív-ortodox-nacionalista csoportok harca áll.

Sötét és mély hely a Bassiani. Alapos biztonsági ellenőrzés után engedik be az embert a tbiliszi Dinamo Arena stadionjának mélyére. Fény alig, nehezen látni az arcokat a sötétben, az építmény vasbeton gerendái között mint valami katakombarendszerben mászkálhat az ember. Ha már barlanghasonlat: a klub szíve egy nagyon tágas, széles, magas és hosszú terem, egy nagy barlang, amit eláraszt a füstgép mellékterméke és a sötét.

A Bassianiban arctalan mindenki, csak a techno létezik, senki sem szekíroz senkit, senki sem nyomul. Azonban a grúz (újonnan: georgiai) hatóságok szerint a technoklub nem az eltűnés és világból kimenekülés gótikus élményét adja, hanem az egész a drogról szól.

Sokat elmond a klubról, hogy Facebook-oldalán nagyítóval is alig találni olyan fotót, amin látható lenne bármelyik rendezvény vagy egyáltalán a belső tér. Azonban a legfrissebb kép épp ilyen, ez a legutóbbi, nagy vihart kavart rendőri razzia idején készült:

A rendőrség szombat kora reggel vonult be teljes fegyverzetben a Bassianiba, ami már a világ egyik leghíresebb technoklubjává vált, illetve a Café Gallery nevű szórakozóhelyre. A Resident Advisor cikke szerint a fő ok az volt, hogy

az utóbbi két hétben öten haltak meg kábítószerrel összefüggő esetekben a városban, a hatóságok szerint ezekhez mind köze van a Bassianinak.

A klub mindent tagad, szerintük a halálesetek nem náluk történtek, és a gyanúsítások a jobboldal „vég nélküli lejárató kampányának” részei, hogy hiteltelenítsék a szórakozóhelyet. A rohamrendőrök állítólag 60 főt vettek őrizetbe, köztük a 2015 óta működő klub két alapítóját, Tato Getiát és Zviad Gelbahianit, utóbbit egyes pletykák szerint meg is verték a rendőrök. Később kiderült, semmilyen vád sem állt meg ellenük. Idővel napvilágot látott az is, hogy aki dílert elfogtak, azokat a klubokon kívül kapták el (állítólag három hónapos megfigyelő művelet után), így értelmetlen volt az erődemonstráció – írja a Guardian.

Sa Pa, polgári nevén James Manning üzemeltette a dj-pultot, amikor a razzia bekövetkezett. Ő csak annyit észlelt, hogy pár rendőr megjelent a teremben, és már krétával rajzolták is körbe a bűnjeleket. Mindkét lerohant klubból arról számoltak be, hogy a rendőrök nekik szegezett fegyverrel kényszerítették őket, hogy álljanak a falhoz, volt aki azt hitte, terrortámadás történt a Dazed szerint. Mariam Murusidze, a Gallery korábbi bookere felháborodottan beszélt az Advisornak a történtekről. Szerinte az ország szovjet múltja és diktatorikus vezetése, valamint a jövője között feszül az alapvető ellentét.

Murusidze állítja, az időzítés nem volt véletlen: a parlament épp enyhített volna a drogtörvényeken, de a halálesetek és a razziák miatt ezt elhalasztották. Pedig a grúziai White Noise mozgalom (aminek egyik prominens tagját is bevitték a rendőrök) épp azt tűzte zászlajára, hogy a zéró tolerancia enyhüljön, ne csukjanak valakit évekre börtönbe egy kis adag narkó birtoklásáért. A 24.hu is írt róla tavaly ősszel, hogy a drogügy az alkotmánybíróságig is eljutott, ami szerint alkotmányellenes az, hogyha valakit kis mennyiségű marihuána fogyasztásáért megbüntetnek.

Kormány vs. technósok vs. szélsőjobb

A sztori ekkor még mindig a kékfény rovat egyik kiemelt híre lenne, semmi több, azonban arra már a világ nem technós része is felkapta a fejét, hogy másnap estére hatalmas tüntetés kezdődött a grúz parlament előtt, a széles és normál esetben nagyon forgalmas Sota Rusztaveli sugárúton. Több ezer fiatal vonult ki, majd kezdett a – nálunk az Oktogonról ismerős – táncolós tüntetésbe. A rohamrendőrök csak részben hagyták őket, akadtak összetűzések.

A Bassiani rendszeresen tartott queer bulikat, kiállt a nők egyenjogúsága és a melegek jogai mellett, emiatt régóta szúrta a konzervatív és persze a szélsőjobb szemét. Vasárnapra ezért tovább eszkalálódott a helyzet, feldühödt radikális jobboldali tüntetők akartak nekirontani a bulizva tiltakozóknak a Guardian szerint, azonban a rohamrendőrök némi dulakodással megállították őket.

Szerintük a bulitüntetők „drogpropagandisták” és „szodomiták”, és felháborította őket, hogy egy grúz emlékművön is táncolt egy nő a tiltakozáson. Mindenesetre akik a rohamrendőrök gyűrűjén túl voltak, például hazafelé mentek, azokat többször körbevették radikálisok, és a megölésükkel fenyegetőztek. A technós tüntetőket végül a saját biztonságuk érdekében a rendőrök buszokkal vitték el a helyszínről, miközben a grúz miniszterelnök nyugalomra intett minden felet.

Magyar dj a Bassianiban Januárban egy magyar dj is fellépett a Bassianiban, Horváth Gergely Szilveszter, azaz Route 8 már háromszor járt a grúz klubban. Szerinte „a klubot nem lehet szavakba önteni. Egyszerűen a legjobb hely a földön, ahol akár a végtelenségig bulizhatsz. Az emberek nagyon kedvesek és teljesen átadják magukat a zenének.” Route 8 szerint a légkör oka, hogy ezek klubok lettek a fiatal grúzok menedékei, ahol „ahol bátran kibulizhatták magukból az összes fájdalmat, amit az elnyomó hatalom ellen éreztek.” Ezzel szerinte nem volt tisztában az ottani politika, ami csak a drogkérdésre fókuszált. Route 8 januárban beszélni tudott a múlt hétvégén őrizetbe vett Gelbahianival is. Ő már akkor mondta, hogy „küszködik a klub különböző hatóságokkal”, de a magyar dj se gondolta volna, hogy idáig fog fajulni a dolog. Reméli, hogy ismét kinyit a Bassiani, ha szigorú feltételekkel is. Persze Grúzia közeledett Európa felé, de még messze van, bár „ez a gyönyörű bulidemonstráció egy lépéssel közelebb vitte őket egy demokratikusabb országhoz.”

Külön fonák oldala a történetnek, hogy miközben a kormányzó Grúz Álom pártjának tagjai dicsérték a rendőrség eljárását, addig a tbiliszi polgármester által korábban a város éjszakai életének menedzselésére kinevezett Sergi Gvarjaladze elítélte azt és párbeszédre szólított fel. A grúz államfő is megszólalt a Georgia Today szerint, Giorgi Margvelasvili is fél:

Ezen a héten a politikai és adminisztratív cselekmények teljes összeomlását, valamint a hibák sorozatát láttuk, ami egy rajtaütéssel kezdődött és a későbbi fejlemények követték. Hogy tudtak mindezek elérni a polgári szembenállás ilyen tetőpontjára pár óra alatt? Ez a kérdés közvetlen választ kíván.

Végül Giorgi Gakharia belügyminiszter is bocsánatot kért a tüntetőktől a razziákért, sajnálkozva amiatt, hogy ha bárki veszélyben érezte a biztonságát miattuk. De szerinte a hatóság tagjait inzultáló tüntetőknek is bocsánatot kellene kérniük. A kormány más fronton is engedhet, a parlament házelnöke szerint egy, a felhasználókhoz humánusan, a dílerekhez kőkeményen viszonyuló új drogtörvényt is elfogadhatnak pár héten belül.

Eközben a Dazed szerint a globális elektronikus zenei szcéna is megmozdult a szabadságot hirdető Bassiani ügyében, sorra ítélték el a történetet dj-k, producerek, klubvezetők. Azonban Grúzia helyzete ennél összetettebb:

az egyik oldalon ott állnak az européer grúzok, zömmel fiatalok, akik nyugati szabad életet akarnak és már a Szovjetunió összeomlása után születtek, de átélték az oroszok 2008-as agresszióját. A másikon pedig ott állnak a vallásos, ortodox konzervatívok, akik a drogosok és melegek Grúziájától rettegnek, és mindhalálig őrizni fogják a világtól elzárt kaukázusi kolostorok szellemiségét.

Az események biztosan nem állnak le: május 17-én a homofóbia elleni világnapon is felvonulás lesz, amihez akár a most és jövő szombaton is tüntető több ezres technobarát tömeg is csatlakozhat, miközben szintén több ezres ellentüntetésre is számítani lehet a grúz ortodox egyház támogatásával. A pattanásig feszült helyzetben nagyon könnyű lesz meggyújtani a kanócot.

Több Technót a Parlamentbe Megkerestük a hazai választások idején gyakorta köztéri technobulikat szervező Több Technót a Parlamentbe (TTP) csapat két alapítóját, Besnyő Dánielt és Kálmán Mátyást is, hogy kommentálják a Grúziában történteket és összevessék saját tevékenységükkel (Kálmán megtalálása nem volt nehéz, ugyanis ő a 24.hu videorovatának a vezetője.) „100%-ig kiállunk a Bassiani és a grúz technósok mellett. Bár hazánkban talán nincs ennyire meghatározó klub, de azt gondoljuk, hogy a TTP szimpatizánsai egy hasonló helyzetben kiállnának az igazukért. Az eddigi demonstrációink bizonyították, hogy sok ezer, mindenre elszánt, szabadságszerető technós van országszerte. Nemzetközi kapcsolataink természetesen vannak, de azokról jelenleg nem szeretnénk részletesen nyilatkozni. Dolgozunk rajta, hogy nemzetközi szinten is jobban jelen legyünk, ezt a közeljövőben nemzetközi egyezmények formájában képzeljük el. Egyébként ez a fajta tiltakozási forma nem teljesen újkeletű: személyesen tapasztalhattuk meg 2009-ben, amikor Berlinben a kormány a bezáratott Templehof repteret el akarta adni plázának és hotelnek, amin felbuzdulva a berlini punkok és technósok együtt vonultak utcára technozene kíséretével megakadályozni a kormány e döntését. Máig emlékezetes pillanat volt számomra ezt saját bőrömön tapasztalni: a tüntetés a semmiből változott át egy másnap hajnalig tartó Technó Buliba. (Egyébként a céljukat elérték, a Tempelhof ma is parkként és évente 1-2 alkalommal óriás technóbuli helyszíneként szolgál.)”

(Kiemelt kép: Zurab Kurcikidze /MTI/EPA/)