Trump további csapásokkal fenyegette meg Szíriát

„Still locked and loaded” – vagyis az Egyesült Államok továbbra is töltve, célra tart – fenyegette meg Szíriát Donald Trump. Az amerikai elnök azt mondta, habozás nélkül újra megtorló csapásokat fog elrendelni, ha Bassár el-Aszad elnök rezsimje ismét vegyi fegyvereket vetne be – írja a BBC.

A nyolc éve polgárháborúba süllyedt ország kormánya azt állítja, nem az ő erőik követték el a vegyi támadást, amivel a nyugati szövetségesek vádolják őket, hanem a lázadók megtévesztő akciójáról van szó.

Korábban James Mattis, az Egyesült Államok védelmi minisztere azt mondta, hogy a magyar idő szerint péntek éjjel végrehajtott támadássorozat egyszeri akció volt. A Szíriai rezsim legfőbb szövetségesének számító Oroszország pedig válaszcsapásokkal fenyegetett, ha a térségben állomásozó csapatait is támadás érné.

A világot megosztotta az amerikai, brit, illetve francia erők támadása. A nyugati hatalmakkal szövetséges országok üdvözölték, míg Oroszország szövetségesei elítélték az agressziót. A helyzet eszkalálódásától tartó ENSZ önmérsékletre intette a feleket.