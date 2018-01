Az elnök nem engedi a nőknek, hogy alkoholt vásároljanak

A Srí Lanka-i kormány ugyan a héten úgy döntött, hogy végre engedélyezi, hogy a férfiakhoz hasonlóan a nők is vehessenek alkoholt az országban. Az elnök azonban megvétózta a döntést.

Maithripala Sirisena azt nyilatkozta, hogy a döntésről csak az újságból értesült, és nagyon nem értett egyet vele. A kormány szerdán jelentette be, hogy hatályon kívül helyezi az 1955 óta érvényben lévő szabályozást, mely azt is lehetővé tette volna a nők számára, hogy engedély nélkül dolgozzanak bárokban. A kormány döntését több egyházi vezető is támadta a buddhista többségű országban, szerintük ez szétverte volna a hagyományos családmodellt, mivel drasztikusan megnőtt volna az alkoholfüggő nők száma.

Sirisena elnök pedig most erre a tiltakozásra hivatkozva utasította a kormányt, hogy vonja vissza a jogszabály-módosítást. Az elnök korábban is az alkoholfogyasztás ellen kampányolt, viszont a mostani döntését azért is kritizálják, mert pont ő buzdította a nőket aktívabb politikai szerepvállalásra. „Miért akarja az elnök, hogy több nő politizáljon, ha szerinte arra is képtelenek, hogy egyszerű döntést hozzanak arról, hogy vesznek-e alkoholt vagy sem?” – idéz egy jellemző Twitter-reakciót a BBC.

És hogy tényleg komoly probléma-e az alkoholizmus Srí Lankán? A BBC által ismertetett 2014-es adatok szerint a nők 80.5 százaléka sosem fogyaszt alkoholt, szemben a férfiak 56.9 százalékával, míg a nők mindössze 0.1 százaléka nevezhető nagyivónak (szemben a férfiak 0.8 százalékával). A nők többsége azért nem iszik alkoholt, mert ellentétesnek érzik az ország kultúrájával.

Kép: Tharaka Basnayaka / NurPhoto