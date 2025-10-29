Török Gábor: Orbán Viktor nem korán van, hanem el van késve az országjárással

„Orbán Viktor nem korán van, hanem el van késve az országjárással” – mondta Török Gábor a Törökülés legújabb epizódjában. A politikai elemző, aki ezúttal Bánszegi Rebekával és Pető Péterrel beszélgetett a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára elérhető műsorban, azt mondta, a Lázárinfón rendre felvetődött kérdésként, hogy mikor indul már meg a miniszterelnök, azaz szerinte a fideszes, jobboldali választóknak igénye van erre a jelenlétre, miután Magyar Péter már bő egy éve az országot járja. A következő időszakban már legalább a városokban ott lesz, még ha a fórumok korlátozott nyilvánossággal zajlanak is majd, hiszen regisztrációhoz kötöttek.

Török szerint ez kulcskérdés, mert a választást nem online, hanem offline lehet megnyerni,

még akkor is, ha a Fidesz és Orbán érzékelése szerint a kormánypárt hátránya az online világban tűnik érdeminek.

A műsor az október 23-ai eseményekkel, illetve azoknak a pártok általi utógondozásával is foglalkozott. Török kiemelte, hogy Orbán másféle beszédett mondott, mint március 15-én. Az akkori a poloskázásról híresült el, de mindenképpen egy saját tábornak szóló, agresszív beszéd volt. Ezzel szemben október 23-án más regiszterben szólalt meg, látható, hogy

Orbán Viktor az elmúlt fél évben sokat változtatott a politikai stratégiáján. Még ha nehéz is megmondani, hogy mi most a Fidesz stratégiája, mivel napról napra változik. Ám éppen ez az illékonysága, változékonysága mutatja az elemző számára, hogy a helyzet radikálisan más, mint korábban volt. Feltehetően maga Orbán Viktor is úgy értékeli, hogy unortodox lépéseket kell tenni. Olyanokat, amelyeket az elmúlt 15 évben elkerült a Fidesz: például beszélni kell a kormányváltást kívánó szavazókhoz, a fiatalokhoz, és lejjebb kell csavarni azt a hangerőt, ami kizárólag a saját tábornak szólt.

Török a Tisza Pártról beszélve megemlítette: ha Magyar Péternek egyetlen kívánsága lehetne, az alighanem az lenne, hogy előretekerje az idő kerekét, mert amíg nem kezdődik el a választási kampány hajrája, amely már a kötelező körökről szól, minden kockázatot jelent számára. A kérdése az volt: hogyan tudja kitölteni az időt úgy, hogy a jelenlegi helyzet ne változzon? Ebből a szempontból neki jó hír, hogy eljutott így október 23-áig, és már csak öt, jól belátható hónap maradt a választásig.

Mindezen túl az adásban szóba került, hogy

mit lehetett fölfedezni Magyar és Orbán beszédében,

hogyan próbál a Tisza vezetője mind több területet elfoglalni a Fidesz védett ideológiai mezőjéből,

igaz-e, hogy Magyar a legtöbb dologban a Fideszt másolja,

mennyit érhet a Fidesz aduja, a háborús téma,

és melyek a politikai verseny jelenlegi fundamentumai.