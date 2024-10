Politikusokat, szakértőket, leendő vezetőket keresnek

A mai napon megkezdik a Tisza Párt politikusainak kiválasztását a honlapjukon, nem csak országgyűlésiképviselő-jelölteket, de szakembereket is keresnek – közölte Magyar. „Kinyitjuk előttetek is a lehetőséget, szálljatok be ti is hazánk irányításába, Magyarország kormányzásába” – üzente, hozzátéve: véget vetnek a haszonlesők, a bólogató jánosok időszakának, eljött a tehetséges emberek ideje, „a jövő hazaszerető vezetőit keressük”.