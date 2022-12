Lehet kényelmes a karácsonyi bevásárlás?

Okostelefonnal gyorsan, kényelmesen és időt spórolva fizethetünk. Hogyan tegyük ezt a karácsonyi bevásárlás során?

Már csak néhány nap van karácsonyig, így a legtöbben felkerekednek, hogy beszerezzék a legszebb ajándékokat szeretteiknek. Az elmúlt néhány évben a magyarok egyre többször használják az okostelefonjukat vásárlásra – a Visa friss kutatása* szerint közel a negyedük a mobilkészülékével fizet a kosárba került termékekért. A hazai fogyasztók 69%-a ismeri ezt a fizetési módot, és elsősorban a gyorsaság, a kényelem, valamint a biztonság miatt kedvelik azt. A mobilfizetést ismerő válaszadók 44 százaléka a karácsonyi bevásárlás, 37 százaléka pedig az újévi leárazások során is okostelefonnal tervez fizetni.

Hogyan állítsd be, és élvezd a gyors és kényelmes vásárlást a karácsonyi rohanásban is?

Bár az okostelefonok jó ideje a mindennapi életünk részét képezik, a magyar fogyasztók 22%-a még mindig azt gondolja, hogy a fizetési mód beállítása gondot okozhat számára, pedig néhány egyszerű lépésről van csak szó:

1. Add hozzá Visa kártyádat az okostelefonod vagy okosórád „pénztárcájához”, azaz Wallet alkalmazásához. Nyisd meg az alkalmazást és készíts fényképet Visa kártyádról, amely lehetővé teszi, hogy a kártyaadatok gyorsan betöltődjenek. Ezután meg kell adnod a CVV2 kódot, amit a bankkártya hátoldalán találsz. Ez a folyamat kissé eltérhet az okostelefon operációs rendszerétől függően (további információ itt és itt).

2. Az üzletben a hagyományos fizetési kártya használata helyett tartsd a terminál fölé a mobilodat, előtte oldd fel a készüléket jelszóval, ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel és már fizethetsz is.

Az online ajándékvásárláshoz is elég a mobiltelefont használni

A magyarok közül sokan használják az okostelefont online vásárlásra is. Mobileszközén a hazai fogyasztók 74%-a keres termékeket és szolgáltatásokat, 69%-uk kedvezményeket és akciókat böngészik, 59%-uk árakat hasonlít össze, 62%-uk pedig fizet is vele*. A mobilos online fizetésnél az engedélyezéshez az arc vagy az ujjlenyomat felismerésére is szükség lehet, miután itt ugyanazok az online tranzakciós korlátok érvényesek, mint a hagyományos fizetési kártyák esetében.

Az okostelefonok és tabletek azonban meg is könnyíthetik a dolgunkat fizetéskor. Nincs szükség a kártyaszámunk bepötyögésére minden egyes vásárláskor, ha elmentjük a bankkártyánk adatait a szolgáltató alkalmazásában. Ez a lehetőség, amellyel egyre többen élnek, még kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a fizetést. A magyarok a leggyakrabban az ételrendelésért (31%), a streaming szolgáltatásokért (24%), a közlekedésért (18%) és az utazásokért (17%) fizetnek így. A válaszadók 40%-a válaszolta azt, hogy hozzáadta kártyáját a legnépszerűbb magyar mobiltárca alkalmazáshoz. A tanulmányból az is kiderült, hogy a Z generáció, azaz a 18-24 éves magyarok 76%-a már legalább egy mobilalkalmazáshoz hozzáadta a kártyáját.

Első a biztonság

Ha Visa kártyát telepítesz okostelefonodba, okosórádra vagy tabletedre, és azzal fizetsz, ugyanazt a védelmet és biztonságot élvezed, mint bármely más Visa-kártyás tranzakció esetén. A kártyaadatok nem tárolódnak a mobilkészüléken, azt a Visa egyedi, titkosított számsorral helyettesíti, így biztos lehetsz benne, hogy bizalmas adataidhoz senki nem férhet hozzá.

*A Visa Mobilfizetési szokások 2022 kutatást a Kantar nemzetközi kutatócég készítette 2022 októberében, online adatfelvétel keretében, országonként 1000 fős, 18-65 év közötti válaszadói mintán. A felmérés a következő országokra terjed ki: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország.