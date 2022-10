Drágul a fogászati ellátás, kénytelenek áthárítani a páciensekre a költségnövekedést a fogorvosok

A veszélyhelyzet érvényben tartása, valamint az euró árfolyam-emelkedése következtében jelentősen drágultak idehaza a fogászati kezelések – közölte a 24.hu megkeresésére Dr. Linninger Mercedes, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke.

Mint fogalmazott, az energiaárak ugrásszerű növekedése miatti drágulás csak a jéghegy csúcsa, a fogászatokban ugyanis már a Covid-19 okozta gazdasági válság is jelentős költségemelkedést okozott.

Megemelkedtek a beszerzési költségek, az egész világot érintő nyersanyaghiány az egekbe tolta az anyagok és eszközök piaci árait. Ráadásul a világban aktuális fenntarthatósági törekvések kivezették, illetve megváltoztatták az egyszer használatos eszközeink jelentős részét, az új, kedvezőbb globális hatású eszközök előállítási és bekerülési költsége is számottevően magasabb. Az energiaárak emelkedése mindezek tetejére nehezítette meg az egészségügyi vállalkozások fenntartását

– fejtette ki. Linninger Mercedes arra is felhívta a figyelmet: különbséget kell tenni a kis- és a nagyvállalkozások, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződött vállalkozások között. Értelemszerűen az első két esetben – bár az energiaválság különböző mértékben, de minden magánvállalkozót érint – a működésnek a feltétele, hogy a szolgáltatások árait a költségemelkedéshez igazítsák. Ez önerőből, átütemezésekből már nem valósítható meg – folytatta –, tehát a költségek emelkedését a rendelők kénytelenek áthárítani a páciensekre, ezzel kockáztatva a fizetőképes kereslet akár jelentős csökkenését is.

Mellettük vannak azok, akik a rendelésüket NEAK-finanszírozott formában látják el – ők egyéni vagy praxisközösségi formában különböző finanszírozásban részesülnek a központi költségvetésből. E praxisok rezsitámogatása jelenleg messze alulmúlja a háziorvosi, gyermekorvosi praxisok támogatását, pedig a fogászati kezelések alapvető kelléke, a kezelőegység folyamatos áramellátást igényel, vagyis egy fogorvosi rendelő energiakövetelménye biztosan magasabb, mint egy háziorvosi rendelőé.

Az elsődleges célunk az volna, hogy legalább azonos megítélés alá essenek a kollégáink, és ezen felül az állami szféra a kigazdálkodhatóság szintjére emelje fel az összes orvosi praxis támogatását, hiszen a NEAK-finanszírozott praxisok az áraikat nem tudják a lakosságra terhelni. Emiatt hosszú távon megnőhet a páciensek száma, ami az ellátórendszer jelentős leterhelését, megakadását is eredményezheti

– tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy a magánrendelőkben mekkora drágulás várható, az energiaválság kezdetén, a tél beköszönte előtt nem szeretett volna becslésekbe bocsátkozni. Annyit elmondott, hogy a vállalkozások mindent újraszámolnak, a kata megszűnésével a fogorvos kisvállalkozók új üzleti terveket fogalmaznak meg.

Kitért arra is, hogy miután a fogászat rendkívül anyagigényes szakma, így tulajdonképpen minden típusú ellátást érint az emelkedés. Példaként említette a sebészeti, a parodontológiai beavatkozásokat, ezeknél az egyszerhasználatos eszközök, az alkalmazott gyógyászati segédeszközök, a műtőlámpa energiafogyasztása emelik a költségeket. A konzerválófogászatban a tömőanyagok drasztikus árváltozása, a fogpótlások esetében a technológiai háttér drágulása okoz jelentős emelkedést.

A fogszabályozásokat illetően azt mondta, bár a szolgáltatói díjak nem emelkednének jelentős mértékeben, ám a felhasznált anyagok és a modern, a többi közt 3D-nyomtatott technológiák anyag- és energiaigényének drágulása biztosan emelni fogja a már így is magas költségeket.

A fogászati rendelőkben dolgozók bérezése összetett kérdés, érdemes különbséget tenni a különböző jogviszonyban lévők között. A szakdolgozóknak például rendkívül alacsony a bére, és az ennek rendezésére tett kísérletek sikertelensége sok esetben szül bérfeszültséget.

Linninger Mercedes szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó, valamint a konzorciumi formába tömörülő praxisközösségekben működő orvoskollégák bérezése megnyugtatóan emelkedett az elmúlt években felmenő, háromlépcsős rendszerben. Igaz ugyan, hogy a harmadik lépcsőt az érintettek még nem kaptak meg, a Magyar Orvosi Kamara elnöke magas szintű tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy a gazdasági válságban is biztosított legyen a korábban már betervezett bérfejlesztés.

A különböző praxisközösségi alanyok bértámogatása azonban jelentős mértékben eltér az az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozók bértáblázatától, a praxisközösségekből kimaradó kollégák, így az alap- és szakellátók pedig néhol olyan kis összegből gazdálkodnak, amely már nem csak vállalkozásaik fenntartását, hanem a magánéleti egzisztenciájukat is veszélyezteti. Az ő ügyük most is terítéken van, de sajnos sok esetben a központi költségvetés hiányai miatt a tárgyalásaink egyelőre eredménytelenek