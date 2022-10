Ingyen kondibérletet ad a megfenyegetett tanároknak egy újpesti edzőterem

„Tanítanék Fitness Bérlet” néven ingyen sportolási lehetőséget kínál egy újpesti edzőterem azoknak a pedagógusoknak, akik fenyegető levelet kaptak a polgári engedetlenségi akciókban való részvételükért, írja a Fit Forma Újpest nevű terem a Facebookon.

A terem tulajdonosa az Indexnek elmondta: azért döntött így, mert a gyermeke a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, és egészen múlt hétig az ugyanezen okból kirúgott Palya Tamás volt a kémiatanára.

Mélységesen elkeserítőnek tartjuk azt, amit a tanárokkal tesznek, az egyébként is rendkívül alacsony és megalázó bér mellé most még azt a lelki terhet is el kell viselniük, hogy bármelyik pillanatban kirúghatják őket. Mi a magunk módján szeretnénk őket egy picit kárpótolni